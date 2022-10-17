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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'in o anları Ankaragücü maçına damga vurdu! Sosyal medya Fenerbahçeli yıldızı konuştu...
Giriş Tarihi: 17.10.2022 19:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 19:51

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'in o anları Ankaragücü maçına damga vurdu! Sosyal medya Fenerbahçeli yıldızı konuştu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler'in maç öncesinde paylaşılan görüntüleri sosyal medyanın en çok konuştuğu anlardan birisi oldu. Genç futbolcu, ısınma sırasında bir polis memuruna sarıldı. Bu anlar yayıncı kuruluşun kamerasına yansırken, gerçek daha sonra ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in o anları Ankaragücü maçına damga vurdu! Sosyal medya Fenerbahçeli yıldızı konuştu...

Son dakika haberleri... Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde üst üste iyi sonuçlar almayı başaran Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in o anları Ankaragücü maçına damga vurdu! Sosyal medya Fenerbahçeli yıldızı konuştu...

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı mağlup eden sarı-lacivertliler, aldığı galibiyetle birlikte grup liderliğini perçinlemişti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in o anları Ankaragücü maçına damga vurdu! Sosyal medya Fenerbahçeli yıldızı konuştu...

Tekrar Süper Lig'e dönen Fenerbahçe, son haftalarda aldığı iyi sonuçları devam ettirerek Ankaragücü'nü de kayıpsız geçmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in o anları Ankaragücü maçına damga vurdu! Sosyal medya Fenerbahçeli yıldızı konuştu...

Karşılaşma öncesinde ise sosyal medyada herkes tarafından konuşulan bir an meydana geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in o anları Ankaragücü maçına damga vurdu! Sosyal medya Fenerbahçeli yıldızı konuştu...

Fenerbahçe'nin gözde yıldızı genç oyuncu Arda Güler, Ankaragücü maçı öncesinde ısınmaya çıktı.

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