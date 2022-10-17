Giriş Tarihi: 17.10.2022 19:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
19:51
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'in o anları Ankaragücü maçına damga vurdu! Sosyal medya Fenerbahçeli yıldızı konuştu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler'in maç öncesinde paylaşılan görüntüleri sosyal medyanın en çok konuştuğu anlardan birisi oldu. Genç futbolcu, ısınma sırasında bir polis memuruna sarıldı. Bu anlar yayıncı kuruluşun kamerasına yansırken, gerçek daha sonra ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...