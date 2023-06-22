Giriş Tarihi: 22.06.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 18:18

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Dünya devinin genç yıldız için sürpriz planı ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Türk futbolunun son yıllarda çıkardığı en büyük yeteneklerden birisi olan Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor. Fenerbahçe formasıyla kendini gösteren ve milli takımda da ilk golünü atarak tarihe geçen Arda Güler'in peşinde bu kez bir dünya devi takıldı. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme için yoğun çaba sarf ettiği genç futbolcunun yeni adresini duyurdular. Bunun üzerine Arda Güler için düşünülen dikkat çekici plan da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…