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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Dünya devinin genç yıldız için sürpriz planı ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 22.06.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 18:18

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Dünya devinin genç yıldız için sürpriz planı ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Türk futbolunun son yıllarda çıkardığı en büyük yeteneklerden birisi olan Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor. Fenerbahçe formasıyla kendini gösteren ve milli takımda da ilk golünü atarak tarihe geçen Arda Güler'in peşinde bu kez bir dünya devi takıldı. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme için yoğun çaba sarf ettiği genç futbolcunun yeni adresini duyurdular. Bunun üzerine Arda Güler için düşünülen dikkat çekici plan da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Dünya devinin genç yıldız için sürpriz planı ortaya çıktı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, ligi kaybetse de kupada zafere ulaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Dünya devinin genç yıldız için sürpriz planı ortaya çıktı...

Portekizli teknik direktörün yönetiminde tam 9 yıllık kupa hasretine Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak son veren Fenerbahçe'de sezonun en büyük kazanımı Arda Güler oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Dünya devinin genç yıldız için sürpriz planı ortaya çıktı...

Yeni sezon için kadrosunu Ryan Kent ve Edin Dzeko ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Arda Güler'i de takımda tutmaya çalışıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Dünya devinin genç yıldız için sürpriz planı ortaya çıktı...

Özellikle son milli maçta attığı golle adından dünya çapında söz ettiren Arda Güler için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Dünya devinin genç yıldız için sürpriz planı ortaya çıktı...

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in talipleri bir bir artıyor. Yıldız ismin son talibi, İspanyol devi Real Madrid oldu.

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