Giriş Tarihi: 14.06.2023 00:11 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 00:14

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla oynadığı tüm maçlarda adından söz ettirmeyi başaran genç yıldızın, yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu biliniyor. Birçok dünya devinin transfer listesinde olduğu bilinen Arda Güler için konuşulan ücretler de rekor niteliğinde. Son olarak çıkan haberde ise bir dünya devinin girişimleri hızlandırdığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…