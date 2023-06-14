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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…
Giriş Tarihi: 14.06.2023 00:11 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 00:14

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla oynadığı tüm maçlarda adından söz ettirmeyi başaran genç yıldızın, yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu biliniyor. Birçok dünya devinin transfer listesinde olduğu bilinen Arda Güler için konuşulan ücretler de rekor niteliğinde. Son olarak çıkan haberde ise bir dünya devinin girişimleri hızlandırdığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son olarak Jorge Jesus yönetiminde çalışan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunu ikinci sırada tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…

İyi başladığı sezonun sonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Kanarya, Süper Lig şampiyonluğunu da Galatasaray'a kaptırdı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…

Fenerbahçe'de sezonun en büyük kazanımlarından birisi de Arda Güler olarak görüldü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…

Henüz 18 yaşındaki genç yıldız, forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…

Milli takıma kadar yükselen Arda Güler'in, birçok dünya devi kulübün transfer listesinde olduğu biliniyor.

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