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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yerine gelecek isim belli oldu! Fenerbahçe 10 milyon Euro’ya imzayı attırıyor…
Giriş Tarihi: 07.07.2023 23:57 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 00:01

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yerine gelecek isim belli oldu! Fenerbahçe 10 milyon Euro’ya imzayı attırıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. Edin Dzeko ve Ryan Kent transferlerini resmen açıklayan sarı-lacivertliler, Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle de büyük bir yıkım yaşadı. Genç yıldız, tam 20 milyon Euro'ya dünya devine imza atarken Fenerbahçe'de de Arda'nın yerini dolduracak isim arayışları başladı. Bu arayışları yakın zamanda sonuçlandırmayı isteyen sarı-lacivertli ekip, Arda Güler'in yerine gelecek ismi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yerine gelecek isim belli oldu! Fenerbahçe 10 milyon Euro’ya imzayı attırıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası zaferinin ardından Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yerine gelecek isim belli oldu! Fenerbahçe 10 milyon Euro’ya imzayı attırıyor…

Jesus'un yerine göreve gelen İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipte yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yerine gelecek isim belli oldu! Fenerbahçe 10 milyon Euro’ya imzayı attırıyor…

Bu sırada transferde de oldukça hareketli günler geçiren Kanarya, Dzeko ve Kent transferlerinin ardından Arda Güler'i kaybetti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yerine gelecek isim belli oldu! Fenerbahçe 10 milyon Euro’ya imzayı attırıyor…

Genç yıldız, dünya devi Real Madrid'e transfer olurken Fenerbahçe'de de yerini doldurabilecek isim arayışları başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yerine gelecek isim belli oldu! Fenerbahçe 10 milyon Euro’ya imzayı attırıyor…

Birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine milli yıldızı gözüne kestirdi.

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