Giriş Tarihi: 07.07.2023 23:57 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 00:01

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yerine gelecek isim belli oldu! Fenerbahçe 10 milyon Euro’ya imzayı attırıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. Edin Dzeko ve Ryan Kent transferlerini resmen açıklayan sarı-lacivertliler, Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle de büyük bir yıkım yaşadı. Genç yıldız, tam 20 milyon Euro'ya dünya devine imza atarken Fenerbahçe'de de Arda'nın yerini dolduracak isim arayışları başladı. Bu arayışları yakın zamanda sonuçlandırmayı isteyen sarı-lacivertli ekip, Arda Güler'in yerine gelecek ismi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…