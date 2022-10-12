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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai için olay yaratan itiraf! 'Oraya gideceğini düşündüm ancak...'
Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 14:17

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai için olay yaratan itiraf! 'Oraya gideceğini düşündüm ancak...'

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile birlikte performansı gözle görülür bir şekilde artan Attila Szalai, Portekizli teknik direktörün değişilmez isimlerinden biri olmuştu. Milli takımının da en önemli isimlerinden olan Szalai için olay yaratan bir transfer itirafı geldi. İşte flaş haberin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai için olay yaratan itiraf! ’Oraya gideceğini düşündüm ancak...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile birlikte performansı gözle görülür bir şekilde artan Attila Szalai, Portekizli teknik direktörün değişilmez isimlerinden biri olmuştu. Milli takımının da en önemli isimlerinden olan Szalai için olay yaratan bir transfer itirafı geldi. İşte flaş haberin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai için olay yaratan itiraf! ’Oraya gideceğini düşündüm ancak...’

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, sezon başında çıkan transfer dedikodularına karşın takımda kalmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai için olay yaratan itiraf! ’Oraya gideceğini düşündüm ancak...’

Hem sarı-lacivertlilerin hem de Macaristan Milli Takımı'nın değişilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki savunmacıyla ilgili milli takımdan hocası Marco Rossi dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai için olay yaratan itiraf! ’Oraya gideceğini düşündüm ancak...’

Fanatik Gazetesi'ne bir röportaj veren Rossi, başarılı stoperle ilgili şaşkına döndüğü bir detayı paylaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai için olay yaratan itiraf! ’Oraya gideceğini düşündüm ancak...’

İşte Marco Rossi'nin verdiği röportajın önemli kısımları;

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