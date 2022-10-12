Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:17
Güncelleme Tarihi: 12.10.2022
14:17
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai için olay yaratan itiraf! 'Oraya gideceğini düşündüm ancak...'
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile birlikte performansı gözle görülür bir şekilde artan Attila Szalai, Portekizli teknik direktörün değişilmez isimlerinden biri olmuştu. Milli takımının da en önemli isimlerinden olan Szalai için olay yaratan bir transfer itirafı geldi. İşte flaş haberin tüm ayrıntıları...