Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile birlikte performansı gözle görülür bir şekilde artan Attila Szalai, Portekizli teknik direktörün değişilmez isimlerinden biri olmuştu. Milli takımının da en önemli isimlerinden olan Szalai için olay yaratan bir transfer itirafı geldi. İşte flaş haberin tüm ayrıntıları...