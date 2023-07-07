Giriş Tarihi: 07.07.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 21:39

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai’nin yeni adresini duyurdular! Arda Güler’den sonra Fenerbahçe’ye bir çılgın gelir daha: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Jorge Jesus'un ardından sarı-lacivertli ekipte 3. dönemine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, takımını şampiyonluğa götürmek istiyor. Bu sırada transferde de oldukça hareketli günler geçiren Kanarya, Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle adeta yıkıldı. Bonuslarla birlikte bu transferden 30 milyon Euro kazanacak olan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda. İşte son dakika haberinin detayları…