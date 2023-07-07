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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai’nin yeni adresini duyurdular! Arda Güler’den sonra Fenerbahçe’ye bir çılgın gelir daha: Sürpriz takıma imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 07.07.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 21:39

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai’nin yeni adresini duyurdular! Arda Güler’den sonra Fenerbahçe’ye bir çılgın gelir daha: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Jorge Jesus'un ardından sarı-lacivertli ekipte 3. dönemine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, takımını şampiyonluğa götürmek istiyor. Bu sırada transferde de oldukça hareketli günler geçiren Kanarya, Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle adeta yıkıldı. Bonuslarla birlikte bu transferden 30 milyon Euro kazanacak olan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai’nin yeni adresini duyurdular! Arda Güler’den sonra Fenerbahçe’ye bir çılgın gelir daha: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai’nin yeni adresini duyurdular! Arda Güler’den sonra Fenerbahçe’ye bir çılgın gelir daha: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai’nin yeni adresini duyurdular! Arda Güler’den sonra Fenerbahçe’ye bir çılgın gelir daha: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Tecrübeli çalıştırıcıyla bir kez daha yolları kesişen Kanarya, transfer sezonunun da şu ana kadar en hareketli takımı oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai’nin yeni adresini duyurdular! Arda Güler’den sonra Fenerbahçe’ye bir çılgın gelir daha: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini resmiyete kavuşturan Fenerbahçe, son olarak Arda Güler'in ayrılığıyla adeta yıkıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai’nin yeni adresini duyurdular! Arda Güler’den sonra Fenerbahçe’ye bir çılgın gelir daha: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Arda Güler'den ciddi bir miktarda bir gelir elde eden sarı-lacivertli ekibi, bu parayı hangi futbolculara yatıracağı merak edilirken Attila Szalai için de ayrılık ihtimali doğdu.

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