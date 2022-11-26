Giriş Tarihi: 26.11.2022 22:43 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 22:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Barcelona, PSG ve Napoli derken Arda Güler için sürpriz bir takım daha devrede! Fenerbahçe bu teklifi reddedemeyecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligin ilk dönemine damga vuran bir performans sergiledi. Dünya Kupası arasına 29 puanla lider giren sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu da lider tamamladı. Jorge Jesus ile iyi bir ritim tutturan Kanarya'da, Arda Güler'in de talipleri artmaya devam ediyor. Barcelona, PSG ve Napoli gibi dünya devlerinin listesine aldığı genç yıldız için sürpriz bir takım daha devreye girdi. Bu takımın Fenerbahçe'ye reddedemeyeceği bir teklif yapacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…