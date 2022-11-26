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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Barcelona, PSG ve Napoli derken Arda Güler için sürpriz bir takım daha devrede! Fenerbahçe bu teklifi reddedemeyecek…
Giriş Tarihi: 26.11.2022 22:43 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 22:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Barcelona, PSG ve Napoli derken Arda Güler için sürpriz bir takım daha devrede! Fenerbahçe bu teklifi reddedemeyecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligin ilk dönemine damga vuran bir performans sergiledi. Dünya Kupası arasına 29 puanla lider giren sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu da lider tamamladı. Jorge Jesus ile iyi bir ritim tutturan Kanarya'da, Arda Güler'in de talipleri artmaya devam ediyor. Barcelona, PSG ve Napoli gibi dünya devlerinin listesine aldığı genç yıldız için sürpriz bir takım daha devreye girdi. Bu takımın Fenerbahçe'ye reddedemeyeceği bir teklif yapacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Barcelona, PSG ve Napoli derken Arda Güler için sürpriz bir takım daha devrede! Fenerbahçe bu teklifi reddedemeyecek…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin son dönemde büyük heyecan duyduğu oyuncuların başında gelen Arda Güler, sarı-lacivertli ekipte taraftarlarını adeta mest ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Barcelona, PSG ve Napoli derken Arda Güler için sürpriz bir takım daha devrede! Fenerbahçe bu teklifi reddedemeyecek…

Genç yaşına rağmen kısa sürede ismini dünyada da duyuran Arda Güler, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım formasını da sırtına geçirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Barcelona, PSG ve Napoli derken Arda Güler için sürpriz bir takım daha devrede! Fenerbahçe bu teklifi reddedemeyecek…

Milli takımla siftah yapan genç yıldız, dünyanın birçok önemli kulübünün scoutları tarafından detaylıca takip ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Barcelona, PSG ve Napoli derken Arda Güler için sürpriz bir takım daha devrede! Fenerbahçe bu teklifi reddedemeyecek…

Fenerbahçe için büyük bir kazanç olarak görülen Arda Güler için talip olan takımlar her geçen gün artmaya devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Barcelona, PSG ve Napoli derken Arda Güler için sürpriz bir takım daha devrede! Fenerbahçe bu teklifi reddedemeyecek…

1500 DAKİKA OYNAMAZSA BEDELİ SADECE 5 MİLYON EURO OLACAK

2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, bu sezonun başında kulübüyle 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.

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