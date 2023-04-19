Giriş Tarihi: 19.04.2023 21:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 21:41

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başakşehir maçındaki pozisyon geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Fenerbahçeli futbolcular…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Zirve yarışında mutlak galibiyet almak isteyen sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamladı. Samet Akaydın'ın hatasıyla öne geçen Başakşehir, Fenerbahçe'ye de net gol şansı da tanımadı. Karşılaşmaya damga vuran pozisyon ise 24. dakikada yaşandı. Fenerbahçe taraftarları, yaşanan pozisyonun ardından sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. İşte son dakika haberinin detayları…