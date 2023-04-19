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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başakşehir maçındaki pozisyon geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Fenerbahçeli futbolcular…
Giriş Tarihi: 19.04.2023 21:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 21:41

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başakşehir maçındaki pozisyon geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Fenerbahçeli futbolcular…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Zirve yarışında mutlak galibiyet almak isteyen sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamladı. Samet Akaydın'ın hatasıyla öne geçen Başakşehir, Fenerbahçe'ye de net gol şansı da tanımadı. Karşılaşmaya damga vuran pozisyon ise 24. dakikada yaşandı. Fenerbahçe taraftarları, yaşanan pozisyonun ardından sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başakşehir maçındaki pozisyon geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Fenerbahçeli futbolcular…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin 30. haftasında Başakşehir'e konuk oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başakşehir maçındaki pozisyon geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Fenerbahçeli futbolcular…

Karşılaşmada 30. dakikada Samet Akaydin'in kaleci İrfan Can Eğribayat'a verdiği geri pasta araya giren Danijel Aleksic, kaleci İrfan Can'ı çalımlayarak topu boş ağlara yolladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başakşehir maçındaki pozisyon geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Fenerbahçeli futbolcular…

İLK KEZ TEK FORVET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon ilk kez bir maça tek forvetle başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başakşehir maçındaki pozisyon geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Fenerbahçeli futbolcular…

Deneyimli teknik adam, Michy Batshuayi'nin yokluğunda hazır durumda olan forvetleri Serdar Dursun ile Joao Pedro'yu yedek bekletti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başakşehir maçındaki pozisyon geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü: Fenerbahçeli futbolcular…

Tek forvette Enner Valencia'yı görevlendiren Jesus, ilk kez bu sistemle takımını sahaya sürdü.

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