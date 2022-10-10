Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:02
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
10:32
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Batshuayi'den görülmemiş istatistik! Fatih Karagümrük maçından sonra ortaya çıktı, bir ilki başardı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaştı. 9 gollü maçta rakibini 5-4 yenen sarı-lacivertliler ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Belçikalı forvet Michy Batshuayi kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi. Transferin son günlerinde transfer edilen Batshuayi, yakaladığı istatistikle dikkat çekerken, bir ilki de başardı. İşte tüm ayrıntılar...