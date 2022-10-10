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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Batshuayi'den görülmemiş istatistik! Fatih Karagümrük maçından sonra ortaya çıktı, bir ilki başardı...
Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 10:32

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Batshuayi'den görülmemiş istatistik! Fatih Karagümrük maçından sonra ortaya çıktı, bir ilki başardı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaştı. 9 gollü maçta rakibini 5-4 yenen sarı-lacivertliler ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Belçikalı forvet Michy Batshuayi kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi. Transferin son günlerinde transfer edilen Batshuayi, yakaladığı istatistikle dikkat çekerken, bir ilki de başardı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Batshuayi’den görülmemiş istatistik! Fatih Karagümrük maçından sonra ortaya çıktı, bir ilki başardı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaştı. 9 gollü maçta rakibini 5-4 yenen sarı-lacivertliler ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Belçikalı forvet Michy Batshuayi kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi. Transferin son günlerinde transfer edilen Batshuayi, yakaladığı istatistikle dikkat çekerken, bir ilki de başardı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Batshuayi’den görülmemiş istatistik! Fatih Karagümrük maçından sonra ortaya çıktı, bir ilki başardı...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederken, 9 gollü müthiş maçta ortaya çıkan istatistik geceye damga vurmayı başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Batshuayi’den görülmemiş istatistik! Fatih Karagümrük maçından sonra ortaya çıktı, bir ilki başardı...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederken, 9 gollü müthiş maçta ortaya çıkan istatistik geceye damga vurmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Batshuayi’den görülmemiş istatistik! Fatih Karagümrük maçından sonra ortaya çıktı, bir ilki başardı...

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 5. galibiyetini aldı ve puanını 17'ye yükseltti. VavaCars Fatih Karagümrük ise 6 puanda kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Batshuayi’den görülmemiş istatistik! Fatih Karagümrük maçından sonra ortaya çıktı, bir ilki başardı...

BATSHUAYI GECEYE DAMGA VURDU

Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında galibiyeti getiren Michy Batshuayi, sarı-lacivertlilere transfer olduğu günden bu yana yakaladığı istatistikle dikkat çekerken bir ilki de başardı.

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