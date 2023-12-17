Giriş Tarihi: 17.12.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 18:15

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye imza atıyor! Görüşmeler resmen başladı: Süper Lig’i sallamıştı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, oldukça iyi sonuçlar alarak ilerliyor. Ligin ilk 15 haftalık diliminde 40 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla birlikte zirvede yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 12 puan alarak grubunu lider bitiren sarı-lacivertli ekip, devre arasında yapacağı transferler için şimdiden görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı takan Kanarya, Süper Lig'i sallayan yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte son dakika haberinin detayları…