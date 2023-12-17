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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye imza atıyor! Görüşmeler resmen başladı: Süper Lig’i sallamıştı…
Giriş Tarihi: 17.12.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 18:15

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye imza atıyor! Görüşmeler resmen başladı: Süper Lig’i sallamıştı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, oldukça iyi sonuçlar alarak ilerliyor. Ligin ilk 15 haftalık diliminde 40 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla birlikte zirvede yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 12 puan alarak grubunu lider bitiren sarı-lacivertli ekip, devre arasında yapacağı transferler için şimdiden görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı takan Kanarya, Süper Lig'i sallayan yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye imza atıyor! Görüşmeler resmen başladı: Süper Lig’i sallamıştı…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye imza atıyor! Görüşmeler resmen başladı: Süper Lig’i sallamıştı…

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürse de tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam etme kararı aldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye imza atıyor! Görüşmeler resmen başladı: Süper Lig’i sallamıştı…

Fenerbahçe'deki üçüncü dönemine flaş bir başlangıç yapan deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe'de oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye imza atıyor! Görüşmeler resmen başladı: Süper Lig’i sallamıştı…

Süper Lig'in ilk 15 haftasında tam 40 puan toplayarak zirvedeki yerini bırakmayan Kanarya, aynı başarıyı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gerçekleştirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye imza atıyor! Görüşmeler resmen başladı: Süper Lig’i sallamıştı…

Grubunu lider bitirip direkt olarak son 16 turuna kalan sarı-lacivertliler, büyük bir avantaj elde etti.

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