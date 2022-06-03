Giriş Tarihi: 03.06.2022 07:16
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
07:31
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus'tan yılın bomba transferi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni teknik direktör Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de gözler şimdi yapılacak transferlere çevrildi. Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Kanarya'da Jorge Jesus'un istediği dünya yıldızı için yönetim harekete geçti. Brezilya basını, yıldız oyuncu ile görüşmelerin başladığını yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...