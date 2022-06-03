Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus’tan yılın bomba transferi...

DÜNYA YILDIZI MARCELO İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI

Jorge Jesus'un imzasının ardından transfer çalışmaları da hızlandı. Fenerbahçe, bir süredir temasta olduğu dünyaca ünlü sol bek Marcelo ile ilgili girişimlerini sıklaştırdı.