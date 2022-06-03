Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus'tan yılın bomba transferi...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 07:31

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus'tan yılın bomba transferi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni teknik direktör Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de gözler şimdi yapılacak transferlere çevrildi. Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Kanarya'da Jorge Jesus'un istediği dünya yıldızı için yönetim harekete geçti. Brezilya basını, yıldız oyuncu ile görüşmelerin başladığını yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus’tan yılın bomba transferi...

Fenerbahçe yeni hocası Jorge Jesus'a resmen kavuştu. Avrupa'da elde ettiği başarılarla dikkat çeken Portekizli hoca Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus’tan yılın bomba transferi...

1 yıllık sözleşme için 3 milyon euro alacak olan Jorge Jesus'un ekibinde Türk hoca bulunmazken, İsmail Kartal'ın da hazırladığı raporu dikkate alarak çalışmalarına başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus’tan yılın bomba transferi...

Deneyimli teknik adamın transfer listesi merak ediliyor. Jorge Jesus, ilk transfer için yönetime dünya yıldızının ismini verdi. Jorge Jesus'un istediği yıldız transfer için yönetim harekete geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus’tan yılın bomba transferi...

DÜNYA YILDIZI MARCELO İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI

Jorge Jesus'un imzasının ardından transfer çalışmaları da hızlandı. Fenerbahçe, bir süredir temasta olduğu dünyaca ünlü sol bek Marcelo ile ilgili girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus’tan yılın bomba transferi...

BREZİLYA BASINI DUYURDU

Transfer görüşmelerini duyuran Brezilya basını, Portekizli teknik direktör Jesus'un, Fenerbahçe yönetiminden Real Madrid'den ayrılan ve şu an boşta olan tecrübeli oyuncunun alınmasını istediğini yazdı.

SON DAKİKA