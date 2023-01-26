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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını Fenerbahçelileri kahreden haberi duyurdu! Jorge Jesus için ortaya atılan iddia olay yarattı…
Giriş Tarihi: 26.01.2023 19:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 19:42

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını Fenerbahçelileri kahreden haberi duyurdu! Jorge Jesus için ortaya atılan iddia olay yarattı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarların gönüllerini adeta fethetti. Sarı-lacivertli kulüpte sezona oldukça iyi giren Jesus, ligin büyük bölümünde liderliği elinde bulundururken Avrupa Ligi grubunu da lider tamamladı. Son haftalarda düşüşe geçen Fenerbahçe'de büyük bir Jorge Jesus tehlikesi ortaya çıktı. Fenerbahçeli taraftarları adeta kahreden bu haberde, olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını Fenerbahçelileri kahreden haberi duyurdu! Jorge Jesus için ortaya atılan iddia olay yarattı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımın başına Jorge Jesus'u getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını Fenerbahçelileri kahreden haberi duyurdu! Jorge Jesus için ortaya atılan iddia olay yarattı…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, üst üste aldığı galibiyetlerle taraftarını memnun etmeyi başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını Fenerbahçelileri kahreden haberi duyurdu! Jorge Jesus için ortaya atılan iddia olay yarattı…

Bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, Avrupa'da grubunu zirvede bitirmeyi başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını Fenerbahçelileri kahreden haberi duyurdu! Jorge Jesus için ortaya atılan iddia olay yarattı…

Dünya Kupası arasından sonra ritim tutturmakta zorlanan Kanarya'da üst üste puan kayıpları yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını Fenerbahçelileri kahreden haberi duyurdu! Jorge Jesus için ortaya atılan iddia olay yarattı…

Bu sürede eleştirilmeye başlayan Jorge Jesus, taraftarın büyük bir bölümüne de güven vermeye devam ediyor.

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