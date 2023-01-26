Giriş Tarihi: 26.01.2023 19:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 19:42

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Brezilya basını Fenerbahçelileri kahreden haberi duyurdu! Jorge Jesus için ortaya atılan iddia olay yarattı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarların gönüllerini adeta fethetti. Sarı-lacivertli kulüpte sezona oldukça iyi giren Jesus, ligin büyük bölümünde liderliği elinde bulundururken Avrupa Ligi grubunu da lider tamamladı. Son haftalarda düşüşe geçen Fenerbahçe'de büyük bir Jorge Jesus tehlikesi ortaya çıktı. Fenerbahçeli taraftarları adeta kahreden bu haberde, olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…