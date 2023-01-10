Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası sular durulmuyor! Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibine 3-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde hedefte Jorge Jesus var. Takımın sahada oynadığı oyun eleştirilere neden olurken, Portekizli teknik direktörle ilgili usta isim, olay yaratan ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...