Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbi sonrası sular durulmuyor! Jesus'a olay sözler: 'Göklere çıkardınız! İki önemli nokta var...'
Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:10

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbi sonrası sular durulmuyor! Jesus'a olay sözler: 'Göklere çıkardınız! İki önemli nokta var...'

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası sular durulmuyor! Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibine 3-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde hedefte Jorge Jesus var. Takımın sahada oynadığı oyun eleştirilere neden olurken, Portekizli teknik direktörle ilgili usta isim, olay yaratan ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbi sonrası sular durulmuyor! Jesus’a olay sözler: ’Göklere çıkardınız! İki önemli nokta var...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası sular durulmuyor! Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibine 3-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde hedefte Jorge Jesus var. Takımın sahada oynadığı oyun eleştirilere neden olurken, Portekizli teknik direktörle ilgili usta isim, olay yaratan ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbi sonrası sular durulmuyor! Jesus’a olay sözler: ’Göklere çıkardınız! İki önemli nokta var...’

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi GalatasarayKadıköy'de ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmış ve eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'un üzerinde yoğunlaşmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbi sonrası sular durulmuyor! Jesus’a olay sözler: ’Göklere çıkardınız! İki önemli nokta var...’

SABAH Spor'un usta yazarı Ömer Üründül, Portekizli teknik adamla ilgili dikkat çeken bir yazı yazarken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbi sonrası sular durulmuyor! Jesus’a olay sözler: ’Göklere çıkardınız! İki önemli nokta var...’

İşte Üründül'ün yazısı;

Senelerdir yazarlık ve yorumculuk yapıyorum. Futboldaki genel teknik bilgime güvenirim. Çoğu zaman skorlara bakmadan iddialı teşhislerde bulunurum. Teknik direktör Jesus, takımı iyi sonuçlar alırken medyada göklere çıkartılıyordu. O dönem kendisini eleştiren iki kişiden biriydim.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbi sonrası sular durulmuyor! Jesus’a olay sözler: ’Göklere çıkardınız! İki önemli nokta var...’

Yaptığım eleştiriler asla Jesus'un kişiliğine değildi. Sahadaki duruşunu, disiplinini, centilmenliğini, her zaman takdir ettim. Ama teknik açıdan, futbol mantığımla hiç bağdaşmayan iki önemli nokta vardı.

SON DAKİKA