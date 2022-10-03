Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:40
Güncelleme Tarihi: 03.10.2022
09:40
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbide 3 yıldıza yakın takip! Avrupa devleri onlar için geldi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Avrupa'nın önemli liglerinden gelen temsilcilerin sarı lacivertlilerin 3 yıldızını mercek altına aldığı ortaya çıktı. İşte İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutlarının takip ettiği 3 Fenerbahçeli yıldız...