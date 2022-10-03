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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbide 3 yıldıza yakın takip! Avrupa devleri onlar için geldi...
Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 09:40

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbide 3 yıldıza yakın takip! Avrupa devleri onlar için geldi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Avrupa'nın önemli liglerinden gelen temsilcilerin sarı lacivertlilerin 3 yıldızını mercek altına aldığı ortaya çıktı. İşte İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutlarının takip ettiği 3 Fenerbahçeli yıldız...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbide 3 yıldıza yakın takip! Avrupa devleri onlar için geldi...

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbide 3 yıldıza yakın takip! Avrupa devleri onlar için geldi...

Nefes kesen derbide iki takımın yıldızları da yüksek bir tempoda oynadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbide 3 yıldıza yakın takip! Avrupa devleri onlar için geldi...

Karşılaşma sonrası Avrupa'nın önemli liglerinden gelen temsilcilerin sarı lacivertlilerin 3 yıldızını mercek altına aldığı ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbide 3 yıldıza yakın takip! Avrupa devleri onlar için geldi...

İşte İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutlarının takip ettiği 3 Fenerbahçeli yıldız...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbide 3 yıldıza yakın takip! Avrupa devleri onlar için geldi...

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