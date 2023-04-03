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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dev derbi sonrası gerginlik bitmiyor! Mert Hakan Yandaş sinirlerine hakim olamadı, üzerine yürüdü...
Giriş Tarihi: 03.04.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 11:59

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dev derbi sonrası gerginlik bitmiyor! Mert Hakan Yandaş sinirlerine hakim olamadı, üzerine yürüdü...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'de oynanan derbide 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı 4-2'lik yenilgi alan Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Mücadelede zaman zaman gerginliğin dozu artarken, karşılaşmayı sarı kart görerek tamamlayan Mert Hakan Yandaş da gerginlik yaşayan isimlerin başında gelmişti. Maçı sarı kart görerek tamamlayan ve cezalı duruma düşen milli futbolcu, maçın ardından da sinirlerine hakim olamadı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dev derbi sonrası gerginlik bitmiyor! Mert Hakan Yandaş sinirlerine hakim olamadı, üzerine yürüdü...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'de oynanan derbide 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı 4-2'lik yenilgi alan Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Mücadelede zaman zaman gerginliğin dozu artarken, karşılaşmayı sarı kart görerek tamamlayan Mert Hakan Yandaş da gerginlik yaşayan isimlerin başında gelmişti. Maçı sarı kart görerek tamamlayan ve cezalı duruma düşen milli futbolcu, maçın ardından da sinirlerine hakim olamadı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dev derbi sonrası gerginlik bitmiyor! Mert Hakan Yandaş sinirlerine hakim olamadı, üzerine yürüdü...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a sahasında 4-2 kaybeden Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yaşarken, şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dev derbi sonrası gerginlik bitmiyor! Mert Hakan Yandaş sinirlerine hakim olamadı, üzerine yürüdü...

10 kişi kalan rakibine karşı üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertliler, maçın son anlarından itibaren taraftarlarının da tepkisiyle karşılaşmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dev derbi sonrası gerginlik bitmiyor! Mert Hakan Yandaş sinirlerine hakim olamadı, üzerine yürüdü...

'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Kadıköy'de binlerce taraftar, tek bir ağızdan "Yönetim istifa" sesleriyle tepki göstermişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dev derbi sonrası gerginlik bitmiyor! Mert Hakan Yandaş sinirlerine hakim olamadı, üzerine yürüdü...

BEŞİKTAŞLILAR ALKIŞLANDI

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın golünden sonra Fenerbahçe tribünleri, yıldız oyuncuyu adeta ayakta alkışlamıştı.

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