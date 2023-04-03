Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'de oynanan derbide 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı 4-2'lik yenilgi alan Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Mücadelede zaman zaman gerginliğin dozu artarken, karşılaşmayı sarı kart görerek tamamlayan Mert Hakan Yandaş da gerginlik yaşayan isimlerin başında gelmişti. Maçı sarı kart görerek tamamlayan ve cezalı duruma düşen milli futbolcu, maçın ardından da sinirlerine hakim olamadı. İşte tüm ayrıntılar...