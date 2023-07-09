Giriş Tarihi: 09.07.2023 22:31 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 22:33

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devi Fenerbahçe’nin prensini alıyor! Yıldız oyuncu kulüp tarihine geçecek: Arda Güler’i bile geride bırakıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek tamamlayan Fenerbahçe, tam 9 yıllık kupa hasretine son vermişti. Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası yoluna İsmail Kartal ile devam eden sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdürüyor. Arda Güler'in ayrılığı sonrası büyük bir yıkım yaşayan Fenerbahçe, takımın bir diğer yıldız oyuncusunu da kaybedebilir. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda yıldız oyuncu kulüp tarihine geçebilir. İşte son dakika haberinin detayları…