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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devi Fenerbahçe’nin prensini alıyor! Yıldız oyuncu kulüp tarihine geçecek: Arda Güler’i bile geride bırakıyor…
Giriş Tarihi: 09.07.2023 22:31 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 22:33

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devi Fenerbahçe’nin prensini alıyor! Yıldız oyuncu kulüp tarihine geçecek: Arda Güler’i bile geride bırakıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek tamamlayan Fenerbahçe, tam 9 yıllık kupa hasretine son vermişti. Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası yoluna İsmail Kartal ile devam eden sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdürüyor. Arda Güler'in ayrılığı sonrası büyük bir yıkım yaşayan Fenerbahçe, takımın bir diğer yıldız oyuncusunu da kaybedebilir. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda yıldız oyuncu kulüp tarihine geçebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devi Fenerbahçe’nin prensini alıyor! Yıldız oyuncu kulüp tarihine geçecek: Arda Güler’i bile geride bırakıyor…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devi Fenerbahçe’nin prensini alıyor! Yıldız oyuncu kulüp tarihine geçecek: Arda Güler’i bile geride bırakıyor…

Transfer dönemini de oldukça hareketli geçiren Kanarya, Edin Dzeko ve Ryan Kent'in ardından yeni transferler için görüşmelerini sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devi Fenerbahçe’nin prensini alıyor! Yıldız oyuncu kulüp tarihine geçecek: Arda Güler’i bile geride bırakıyor…

İLK HAZIRLIK MAÇINDA MAĞLUP

Fenerbahçe'nin özel bir turnuvada Rus ekibi Zenit ile oynadığı hazırlık maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Zenit, penaltılar sonucunda mücadeleyi 4-3 kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devi Fenerbahçe’nin prensini alıyor! Yıldız oyuncu kulüp tarihine geçecek: Arda Güler’i bile geride bırakıyor…

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, Zenit ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı. 83 dakika sahada kalan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, yerini Emre Demir'e bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya devi Fenerbahçe’nin prensini alıyor! Yıldız oyuncu kulüp tarihine geçecek: Arda Güler’i bile geride bırakıyor…

Yeni sezon çalışmalarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, sıradaki hazırlık maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Bu mücadele 12 Temmuz Çarşamba günü Smena Stadyumu'da oynanacak.

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