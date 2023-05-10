Giriş Tarihi: 10.05.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 06:25

Son dakika haberleri: Dünya devi ilk görüşmeyi yaptı! Arda Güler imzayı atıyor: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe'de kritik bir süreç yaşanıyor. Ligde son olarak küme düşme hattında bulunan Giresunspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılığıyla bir şok daha yaşayabilir. Dünya devi, genç futbolcu için Fenerbahçe ile görüşmelere şimdiden başladı. İşte son dakika haberinin detayları…