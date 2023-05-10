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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya devi ilk görüşmeyi yaptı! Arda Güler imzayı atıyor: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis…
Giriş Tarihi: 10.05.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 06:25

Son dakika haberleri: Dünya devi ilk görüşmeyi yaptı! Arda Güler imzayı atıyor: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe'de kritik bir süreç yaşanıyor. Ligde son olarak küme düşme hattında bulunan Giresunspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılığıyla bir şok daha yaşayabilir. Dünya devi, genç futbolcu için Fenerbahçe ile görüşmelere şimdiden başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya devi ilk görüşmeyi yaptı! Arda Güler imzayı atıyor: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'de kritik bir viraja girilirken Fenerbahçe, küme düşme hattından çıkmak isteyen Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.

Son dakika haberleri: Dünya devi ilk görüşmeyi yaptı! Arda Güler imzayı atıyor: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis…

Zorlu maç sonrası 68 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertli ekip, kazanması durumunda lider Galatasaray ile olan puan farkını eşitleyecekti ancak bu fırsatı tepti.

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Son dakika haberleri: Dünya devi ilk görüşmeyi yaptı! Arda Güler imzayı atıyor: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis…

Ligde son haftalarda düşüş yaşayan Fenerbahçe'ye bir de transfer şoku geliyor.

Son dakika haberleri: Dünya devi ilk görüşmeyi yaptı! Arda Güler imzayı atıyor: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis…

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ligin ilerleyen haftalarında liderliği Galatasaray'a kaptıran ve şu an 5 puan geriye düşen Kanarya'da Jorge Jesus bilmecesi sürüyor.

Son dakika haberleri: Dünya devi ilk görüşmeyi yaptı! Arda Güler imzayı atıyor: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis…

Fenerbahçe'de son olarak Giresunspor karşısında alınan beraberlik sonrası Başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi.

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