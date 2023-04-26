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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…
Giriş Tarihi: 26.04.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 22:23

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, lige flaş bir giriş yapmıştı. Üst üste alınan galibiyetlerle birlikte zirvede yalnız konuma gelen Kanarya, Dünya Kupası arasından sonra sert bir düşüş yaşadı. Galatasaray'ın da tarihi serisiyle birlikte zirvedeki yerini kaptıran sarı-lacivertli ekip, 64 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bir yandan şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Yaz transfer sezonunda yapılan transferlerle birlikte iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligin ilk 10 haftasında taraftarını adeta mest etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Ancak Dünya Kupası arasının ardından büyük düşüş yaşayan Kanarya, liderliği Galatasaray'a kaybetti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Süper Lig'de son olarak İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, 64 puanla ikinci sırada yoluna devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Ligde bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken diğer yandan da gelecek sezonu düşünen Fenerbahçe, transferde önemli bir adım atma peşinde.

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