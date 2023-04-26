Giriş Tarihi: 26.04.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 22:23

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, lige flaş bir giriş yapmıştı. Üst üste alınan galibiyetlerle birlikte zirvede yalnız konuma gelen Kanarya, Dünya Kupası arasından sonra sert bir düşüş yaşadı. Galatasaray'ın da tarihi serisiyle birlikte zirvedeki yerini kaptıran sarı-lacivertli ekip, 64 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bir yandan şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte son dakika haberinin detayları…