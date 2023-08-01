Giriş Tarihi: 01.08.2023 14:50
Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
15:01
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dzeko ve Tadic sonrası 2 bomba, 1 ayrılık! Görüştüğü takım ortaya çıktı
Süper Lig'de yeni sezon için tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Dzeko ve Tadic gibi flaş transferlerinin ardından dünyaca ünlü iki isimle daha imza aşamasına geldi. Bu arada takımda bekleneni veremeyen bir isim ise transfer görüşmeleri için İstanbul'dan ayrıldı. İşte son dakika haberinin detayları...