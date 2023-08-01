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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dzeko ve Tadic sonrası 2 bomba, 1 ayrılık! Görüştüğü takım ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 01.08.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 15:01

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dzeko ve Tadic sonrası 2 bomba, 1 ayrılık! Görüştüğü takım ortaya çıktı

Süper Lig'de yeni sezon için tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Dzeko ve Tadic gibi flaş transferlerinin ardından dünyaca ünlü iki isimle daha imza aşamasına geldi. Bu arada takımda bekleneni veremeyen bir isim ise transfer görüşmeleri için İstanbul'dan ayrıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dzeko ve Tadic sonrası 2 bomba, 1 ayrılık! Görüştüğü takım ortaya çıktı
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dzeko ve Tadic sonrası 2 bomba, 1 ayrılık! Görüştüğü takım ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Diego Rossi için ayrılık kararı resmen alındı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dzeko ve Tadic sonrası 2 bomba, 1 ayrılık! Görüştüğü takım ortaya çıktı

Zimbru maçı öncesi UEFA listesinden adı çıkarılan Rossi, menajerinin yönetimle görüşmesinin ardından İstanbul'dan ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dzeko ve Tadic sonrası 2 bomba, 1 ayrılık! Görüştüğü takım ortaya çıktı

DIEGO ROSSI, ATLANTA UNITED İLE GÖRÜŞÜYOR
Bonservisine 5,5 milyon euro verilerek alınan Uruguaylı hücum oyuncusu, transfer görüşmeleri için izin aldı ve İstanbul'a veda etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dzeko ve Tadic sonrası 2 bomba, 1 ayrılık! Görüştüğü takım ortaya çıktı

MLS ekiplerinden Atlanta United'ın ciddi şekilde ilgilendiği Diego Rossi, menajeriyle birlikte tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek.

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