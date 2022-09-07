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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den taraftarın sevgilisini alıyor! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…
Giriş Tarihi: 07.09.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 20:38

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den taraftarın sevgilisini alıyor! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında bir sezon geçiren Fenerbahçe, yıllardır süre gelen şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Yaz transfer döneminde yaklaşık 15 yeni oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, oldukça alternatifli bir kadro kurdu. Fenerbahçe'nin kadrosunda fazlalık olarak gördüğü oyuncularla da ayrılık süreci ilerliyor. Bu süreçte taraftarın sevdiği isimlerden birisinin Başakşehir'e gideceği yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den taraftarın sevgilisini alıyor! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon tek hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birbirinden yıldız oyuncuları transfer etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den taraftarın sevgilisini alıyor! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Jorge Jesus yönetiminde yeni kadrosuyla birlikte lige oldukça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk 5 haftada 10 puan toplamayı başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den taraftarın sevgilisini alıyor! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmayı başaran Fenerbahçe'de transferin kapatıldığı söylendi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den taraftarın sevgilisini alıyor! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesinde kadrosunda düşünmediği oyuncuları elinden çıkarmak isteyen Kanarya, yoğun bir çalışma içerisinde.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den taraftarın sevgilisini alıyor! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Fenerbahçe'nin elinden çıkarmak istediği oyuncular arasında da yeni transferlerden Bruma yer alıyor.

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