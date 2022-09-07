Giriş Tarihi: 07.09.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 20:38

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den taraftarın sevgilisini alıyor! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında bir sezon geçiren Fenerbahçe, yıllardır süre gelen şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Yaz transfer döneminde yaklaşık 15 yeni oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, oldukça alternatifli bir kadro kurdu. Fenerbahçe'nin kadrosunda fazlalık olarak gördüğü oyuncularla da ayrılık süreci ilerliyor. Bu süreçte taraftarın sevdiği isimlerden birisinin Başakşehir'e gideceği yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları…