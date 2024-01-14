Giriş Tarihi: 14.01.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
14:32
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Kanarya'da 4 ayrılık birden...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ara transfer dönemine çok hızlı girdi. Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertli takımda ayrılık haberleri gelmeye başladı. Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin o yıldızına göz dikti. İşte Kanarya'da yolların ayrılacağı 4 isim...