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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Kanarya'da 4 ayrılık birden...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 14:32

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Kanarya'da 4 ayrılık birden...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ara transfer dönemine çok hızlı girdi. Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertli takımda ayrılık haberleri gelmeye başladı. Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin o yıldızına göz dikti. İşte Kanarya'da yolların ayrılacağı 4 isim...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Kanarya’da 4 ayrılık birden...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ara transfer dönemine çok hızlı girdi. Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertli takımda ayrılık haberleri gelmeye başladı. Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin o yıldızına göz dikti. İşte Kanarya'da yolların ayrılacağı 4 isim..

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Kanarya’da 4 ayrılık birden...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi. Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertli takımı, burada Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Kanarya’da 4 ayrılık birden...

Hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de flaş transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Kanarya’da 4 ayrılık birden...

FENERBAHÇE ARA TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI GİRDİ

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, savunma hattına Leonardo Bonucci'yi transfer etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor! Kanarya’da 4 ayrılık birden...

Bir orta saha transferi de yapan sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir görüştüğü Milan'ın yıldızı Rade Krunic'i de renklerine bağladı.

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