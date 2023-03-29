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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’de kimse bu ayrılığı beklemiyordu…
Giriş Tarihi: 29.03.2023 23:43 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 23:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’de kimse bu ayrılığı beklemiyordu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de 54 puanla lider Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elendikten sonra yönünü tamamen Süper Lig'e çeviren sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hesapları yapıyor. Bir yandan da transferde flaş gelişmeler yaşayan Kanarya, birçok oyuncusuna gelen önemli teklifleri değerlendirme aşamasına aldı. Bu süreçte kimsenin beklemediği bir ayrılık da gerçekleşebilir. Jorge Jesus'un gizli prensi Emre Mor'un yeni takımını İtalyan basını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’de kimse bu ayrılığı beklemiyordu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyerek giren Fenerbahçe, Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’de kimse bu ayrılığı beklemiyordu…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte sezona adeta fırtına gibi başlayan sarı-lacivertli ekip, üst üste galibiyetlerle liderliğini perçinledi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’de kimse bu ayrılığı beklemiyordu…

Dünya Kupası arasından sonra bir düşüş yaşayan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’de kimse bu ayrılığı beklemiyordu…

Bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda karşılaştığı Sevilla'ya da diş geçiremeyen Kanarya, yönünü Süper Lig'e çevirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’de kimse bu ayrılığı beklemiyordu…

Bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken diğer yandan da transferde önemli adımlar atan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

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