Giriş Tarihi: 29.03.2023 23:43 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 23:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’de kimse bu ayrılığı beklemiyordu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de 54 puanla lider Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elendikten sonra yönünü tamamen Süper Lig'e çeviren sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hesapları yapıyor. Bir yandan da transferde flaş gelişmeler yaşayan Kanarya, birçok oyuncusuna gelen önemli teklifleri değerlendirme aşamasına aldı. Bu süreçte kimsenin beklemediği bir ayrılık da gerçekleşebilir. Jorge Jesus'un gizli prensi Emre Mor'un yeni takımını İtalyan basını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…