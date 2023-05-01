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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’ye dev piyango vurdu…
Giriş Tarihi: 01.05.2023 00:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 00:48

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’ye dev piyango vurdu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligde şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk hesapları yapılırken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlandı. Bu sırada Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Jorge Jesus yönetiminde yıldızını parlatan Emre Mor için sürpriz bir hamleyi duyurdu. Fenerbahçe, Emre Mor transferinden çılgın bir gelir elde edebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’ye dev piyango vurdu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyerek giren Fenerbahçe, Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’ye dev piyango vurdu…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte sezona adeta fırtına gibi başlayan sarı-lacivertli ekip, üst üste galibiyetlerle liderliğini perçinledi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’ye dev piyango vurdu…

Dünya Kupası arasından sonra bir düşüş yaşayan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’ye dev piyango vurdu…

Bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda karşılaştığı Sevilla'ya da diş geçiremeyen Kanarya, yönünü Süper Lig'e çevirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’ye dev piyango vurdu…

Ligin son haftalarında seri galibiyetler alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da Beşiktaş'a kaybetmesiyle birlikte puan farkını azalttı.

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