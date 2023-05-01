Giriş Tarihi: 01.05.2023 00:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 00:48

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’ye dev piyango vurdu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligde şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk hesapları yapılırken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlandı. Bu sırada Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Jorge Jesus yönetiminde yıldızını parlatan Emre Mor için sürpriz bir hamleyi duyurdu. Fenerbahçe, Emre Mor transferinden çılgın bir gelir elde edebilir. İşte son dakika haberinin detayları…