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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: En-Nesyri’nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken büyük şok…
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:49

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: En-Nesyri’nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken büyük şok…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanıyor. Tecrübeli teknik direktörle tek düşüncesi şampiyonluk yaşamak olan sarı-lacivertli ekip, kadrosuna ekleyeceği yıldız oyuncu takviyeleriyle lige güçlü bir başlangıç yapmanın peşinde. Bu noktada golcü oyuncu En-Nesyri ile uzun süredir görüşen Kanarya, yıkıcı bir haberle karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: En-Nesyri’nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken büyük şok…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde tam gaz devam eden Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: En-Nesyri’nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken büyük şok…

Son olarak Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, dünya yıldızlarıyla da görüşme halinde.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: En-Nesyri’nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken büyük şok…

Galatasaray ve Beşiktaş'ın elinden alınan Oğuz Aydın'ın ardından Beşiktaş'a veda eden Cenk Tosun da İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: En-Nesyri’nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken büyük şok…

Bu iki oyuncunun yanı sıra birçok yıldız isimle görüşmelerine devam eden Kanarya, Sevilla futbolcusu En-Nesyri ile ilgileniyordu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: En-Nesyri’nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken büyük şok…

Ancak yıldız golcü hakkında sarı-lacivertlileri yıkan bir haber ortaya çıktı.

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