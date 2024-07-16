Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
09:49
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: En-Nesyri’nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken büyük şok…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanıyor. Tecrübeli teknik direktörle tek düşüncesi şampiyonluk yaşamak olan sarı-lacivertli ekip, kadrosuna ekleyeceği yıldız oyuncu takviyeleriyle lige güçlü bir başlangıç yapmanın peşinde. Bu noktada golcü oyuncu En-Nesyri ile uzun süredir görüşen Kanarya, yıkıcı bir haberle karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…