Giriş Tarihi: 09.04.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 19:55

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yerine yılın transferi geliyor! Fenerbahçe Süper Lig’in eski gol kralını alacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, sezona iyi başlasa da ilerleyen haftalardaki düşüş, takımı ve taraftarları olumsuz yönde etkiledi. Son maçlarda yoğun bir protestoyla karşılaşan Fenerbahçe takımı, ligde yeniden toparlanarak şampiyonluk yolundan ayrılmak istemiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan sezon sonu ayrılması beklenen Enner Valencia'nın yerine sürpriz bir transfer yapılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…