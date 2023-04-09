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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yerine yılın transferi geliyor! Fenerbahçe Süper Lig’in eski gol kralını alacak…
Giriş Tarihi: 09.04.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 19:55

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yerine yılın transferi geliyor! Fenerbahçe Süper Lig’in eski gol kralını alacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, sezona iyi başlasa da ilerleyen haftalardaki düşüş, takımı ve taraftarları olumsuz yönde etkiledi. Son maçlarda yoğun bir protestoyla karşılaşan Fenerbahçe takımı, ligde yeniden toparlanarak şampiyonluk yolundan ayrılmak istemiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan sezon sonu ayrılması beklenen Enner Valencia'nın yerine sürpriz bir transfer yapılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yerine yılın transferi geliyor! Fenerbahçe Süper Lig’in eski gol kralını alacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ardından yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'la formda bir başlangıç yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yerine yılın transferi geliyor! Fenerbahçe Süper Lig’in eski gol kralını alacak…

Portekizli çalıştırıcıyla ligin ilk haftalarında seri galibiyetler alan Kanarya, Dünya Kupası'nın ardından büyük bir düşüş yaşadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yerine yılın transferi geliyor! Fenerbahçe Süper Lig’in eski gol kralını alacak…

Liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, son olarak evinde Beşiktaş'a karşı ağır bir yenilgi aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yerine yılın transferi geliyor! Fenerbahçe Süper Lig’in eski gol kralını alacak…

Bu maçla birlikte taraftarın takıma olan tepkisi oldukça şiddetlenirken, yönetim ıslıklandı ve futbolcular protesto edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia’nın yerine yılın transferi geliyor! Fenerbahçe Süper Lig’in eski gol kralını alacak…

Teknik Direktör Jorge Jesus'un da ayrılık yönündeki açıklamaları nedeniyle taraftarlar ve takımın arası oldukça açıldı.

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