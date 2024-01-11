Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı! "Dzeko'nun pozisyonu..."
Giriş Tarihi: 11.01.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 08:08

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı! "Dzeko'nun pozisyonu..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de dün oynanan erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u farklı geçerek 7-1 galip geldi. Dzeko'nun hat-trick yaptığı karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takım puanını 50 yaparak liderliğini devam ettirdi. Maçın ardından Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül flaş sözler kaleme aldı. Erman Toroğlu, Dzeko'nun penaltı pozisyonunu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı! Dzeko’nun pozisyonu...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 7-1'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko (3), Mert Müldür, Szymanski, Batshuayi ve Uğurcan'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı! Dzeko’nun pozisyonu...

SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması sonrasında çarpıcı sözler kaleme aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı! Dzeko’nun pozisyonu...

ERMAN TOROĞLU: "SÜPER LİG ÇOK ZEVKSİZ BİR HALE GELECEK"

Bu sene ligde çok şey sezon başında belli oldu. En üstte iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray, ortadakiler ve en alttakiler… Çünkü o kadar kötü bir futbol ekonomisine sahibiz ki bu işler gittikçe daha da açılacak ve Süper Lig çok zevksiz bir hale gelecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı! Dzeko’nun pozisyonu...

Oynatın bakalım F.Bahçe ile G.Saray'ı bir sezonda 8 defa, bıkarsınız. 2 defa oynatın, herkes keyif alır. Bunun kötülüğünü meşhur play-off sezonunda gördük.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı! Dzeko’nun pozisyonu...

"F.BAHÇE VE G.SARAY MAÇLARINDA ÇOK GÖRÜRÜZ"

Öyle bir sistem kurulmalı ki aşağıdakileri, yukarı çekeceksin. Bizim sistem yukarıdakileri daha yukarı alıyor, alttakiler de dibe vurduruyor. Bu skorları F.Bahçe ve G.Saray'ın başka maçlarında daha çok görürüz. Dün Konya ne defans yaptı ne hücum. İnsan hiç olmazsa birinden birini iyi yapar. F.Bahçe hiç zorlanmadı.

SON DAKİKA