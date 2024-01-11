Giriş Tarihi: 11.01.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
08:08
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı! "Dzeko'nun pozisyonu..."
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de dün oynanan erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u farklı geçerek 7-1 galip geldi. Dzeko'nun hat-trick yaptığı karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takım puanını 50 yaparak liderliğini devam ettirdi. Maçın ardından Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül flaş sözler kaleme aldı. Erman Toroğlu, Dzeko'nun penaltı pozisyonunu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...