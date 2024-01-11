Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı! "Dzeko'nun pozisyonu..."

ERMAN TOROĞLU: "SÜPER LİG ÇOK ZEVKSİZ BİR HALE GELECEK"

Bu sene ligde çok şey sezon başında belli oldu. En üstte iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray, ortadakiler ve en alttakiler… Çünkü o kadar kötü bir futbol ekonomisine sahibiz ki bu işler gittikçe daha da açılacak ve Süper Lig çok zevksiz bir hale gelecek.