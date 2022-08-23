Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'dan maç sonrası olay yorum: "Öyle aptalca bir faul yaptı ki..."

Montello da ilginçtir, aynı taktik ile sahadaydı. Rakip defansın arkasına kaçırmak istiyordu hızlı oyuncularını. İki teknik adam da orta sahadaki mücadeleden, direkt paslarla rakip ceza alanına girmenin peşine düştü. İkinci yarıya da golle başlamak, maçı bitirmek gibi geldi Fenerbahçe takımına. Hesaplanamaz gerçek, "stoper handikapları" oldu. Nasıl Samet ikinci golü ikram ettiyse Lemos-Szalai ikilisi de bir penaltı yaptılar, bir de rakibe asist.