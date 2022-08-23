Giriş Tarihi: 23.08.2022 06:46
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
06:46
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'dan maç sonrası olay yorum: "Öyle aptalca bir faul yaptı ki..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Adana Demirspor'u Enner Valencia (2), Miha Zajc ve Alioski'nin golleriyle 4-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Adana Demirspor'un gollerini ise Belhanda (pen) ve yeni transfer Dzyuba kaydetti. Gergin ve olaylı maçın ardından SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk çok çarpıcı sözler kaleme aldı.