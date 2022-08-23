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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'dan maç sonrası olay yorum: "Öyle aptalca bir faul yaptı ki..."
Giriş Tarihi: 23.08.2022 06:46 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 06:46

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'dan maç sonrası olay yorum: "Öyle aptalca bir faul yaptı ki..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Adana Demirspor'u Enner Valencia (2), Miha Zajc ve Alioski'nin golleriyle 4-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Adana Demirspor'un gollerini ise Belhanda (pen) ve yeni transfer Dzyuba kaydetti. Gergin ve olaylı maçın ardından SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’dan maç sonrası olay yorum: Öyle aptalca bir faul yaptı ki...

Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve averajla liderliğe yükseldi. Gergin ve olaylı maçta Adana Demirspor maçı 10 kişi tamamladı. Maç içinde Belhanda ve Onyekuru'nun taraftarlara yaptığı hareketler de geceye damga vurdu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’dan maç sonrası olay yorum: Öyle aptalca bir faul yaptı ki...

Maçtan sonra SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk bugünkü köşe yazılarında çok çarpıcı sözler kaleme alarak karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’dan maç sonrası olay yorum: Öyle aptalca bir faul yaptı ki...

GÜRCAN BİLGİÇ: "KADIKÖY'ÜN GECESİNDE KEYİF VARDI"

Kendi unvanıyla başlayan bir maçtı; kazanan lider olacak… Beşli başladı maça Jesus. Önlerinde Arao ve Zajc ile… Oyuna değil pozisyonlara hakim olmak istedi. Valencia'nın müthiş performansı, Demirspor defansının yerleşim yanlışları ve hatalarıyla 2-0'ı da buldu. Kadıköy'ün gecesinde keyif vardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’dan maç sonrası olay yorum: Öyle aptalca bir faul yaptı ki...

Montello da ilginçtir, aynı taktik ile sahadaydı. Rakip defansın arkasına kaçırmak istiyordu hızlı oyuncularını. İki teknik adam da orta sahadaki mücadeleden, direkt paslarla rakip ceza alanına girmenin peşine düştü. İkinci yarıya da golle başlamak, maçı bitirmek gibi geldi Fenerbahçe takımına. Hesaplanamaz gerçek, "stoper handikapları" oldu. Nasıl Samet ikinci golü ikram ettiyse Lemos-Szalai ikilisi de bir penaltı yaptılar, bir de rakibe asist.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’dan maç sonrası olay yorum: Öyle aptalca bir faul yaptı ki...

"RAHAT MAÇ BİRDEN BİRE 'KURTARILACAK' DURUMA GELDİ"

Rahat maç, birden bire "Kurtarılacak" duruma geldi. Jesus'un aklında eksik kalmamak var. Arao ve Zajc'ı oyundan aldı. "Aman direnç kırılmasın" derdine düştü. Bu ruh hali takıma da yansıdı elbette. Kendi sahalarında kalmaya başladılar. İki takım da üst düzey mücadele üstünden, kendi planları kusursuz uyguluyorlardı.

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