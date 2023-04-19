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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Başakşehir maçı sonrası olay Arda Güler sözleri! “Jorge Jesus kalacaksa…”
Giriş Tarihi: 19.04.2023 23:28 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 23:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Başakşehir maçı sonrası olay Arda Güler sözleri! “Jorge Jesus kalacaksa…”

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Son haftalarda geri dönüşlerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, bu sezon geriye düştüğü maçlardan en çok puan toplayan takım oldu. Başakşehir karşısında 90 dakika boyunca etkisiz kalan Kanarya, son 5 dakika maçı çevirmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından A Spor ekranlarında yorumlar yapan Erman Toroğlu, Jorge Jesus ve Arda Güler için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Başakşehir maçı sonrası olay Arda Güler sözleri! “Jorge Jesus kalacaksa…”

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 90+3. dakikada attığı golle tutundu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Başakşehir maçı sonrası olay Arda Güler sözleri! “Jorge Jesus kalacaksa…”

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan Fenerbahçe, rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Başakşehir maçı sonrası olay Arda Güler sözleri! “Jorge Jesus kalacaksa…”

Ev sahibi ekip, 30. dakikada Samet Akaydın'ın hatasında Daniel Aleksic ile golü buldu ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Başakşehir maçı sonrası olay Arda Güler sözleri! “Jorge Jesus kalacaksa…”

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, topun kontrolünü sağlasa da pozisyona girmekte zorlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Başakşehir maçı sonrası olay Arda Güler sözleri! “Jorge Jesus kalacaksa…”

Medipol Başakşehir'in 70. dakikada 10 kişi kalmasının ardından yan toplara dönen sarı-lacivertliler, 88. dakikada Joao Pedro'nun golüyle beraberliği yakaladı.

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