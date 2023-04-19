Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Başakşehir maçı sonrası olay Arda Güler sözleri! “Jorge Jesus kalacaksa…”

Giriş Tarihi: 19.04.2023 23:28 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 23:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Son haftalarda geri dönüşlerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, bu sezon geriye düştüğü maçlardan en çok puan toplayan takım oldu. Başakşehir karşısında 90 dakika boyunca etkisiz kalan Kanarya, son 5 dakika maçı çevirmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından A Spor ekranlarında yorumlar yapan Erman Toroğlu, Jorge Jesus ve Arda Güler için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...