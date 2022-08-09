Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'dan bomba sözler! "İsmail'in takımı Jesus'unkinden daha kişilikli"

AHMET ÇAKAR: "F.BAHÇE ASLA İYİ OYNAMADI"

Kadıköy'de hakem rezaleti yaşandı. F.Bahçe asla iyi oynamadı. Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadı. Ama Yaşar Kemal Uğurlu ki benim için Türk hakemliğinin kara hakemidir, ağır bir soru işaretli hakemidir, dün korkunç hatalar yaptı. Sadece o değil bu organizasyonun içinde VAR hakemleri de var. Ümraniye yeni ve sempatik bir takım. Çok da iyi oynadılar. Ama attıkları 3 golde de hakem hatası var.