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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'dan bomba sözler! "İsmail'in takımı Jesus'unkinden daha kişilikli"
Giriş Tarihi: 09.08.2022 06:54 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 07:01

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'dan bomba sözler! "İsmail'in takımı Jesus'unkinden daha kişilikli"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de sezonun ilk maçına çıkan Fenerbahçe, evinde ligin yeni ekibi Ümraniyespor'u ağırladı. Tempolu oynanan maçta tam gol 6 çıktı ve karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ömer Üründül, Ahmet Çakar ve Gürcan Bilgiç maçla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme alarak Fenerbahçe'nin performansını eleştirdiler. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’dan bomba sözler! İsmail’in takımı Jesus’unkinden daha kişilikli

Jorge Jesus'la ilk Süper Lig maçına çıkan Fenerbahçe evinde Ümraniyespor'u konuk etti. F.Bahçe ilk yarıyı Valencia'nın golleriyle 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna ortak olan Ümraniyespor attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başarsa da Berisha'nın son dakikalarda attığı gole engel olamadı ve maç 3-3 berabere sona erdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’dan bomba sözler! İsmail’in takımı Jesus’unkinden daha kişilikli

SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme alarak Fenerbahçe'nin oyununu ve Jorge Jesus'un kararlarını eleştirdi. İşte o sözler...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’dan bomba sözler! İsmail’in takımı Jesus’unkinden daha kişilikli

AHMET ÇAKAR: "F.BAHÇE ASLA İYİ OYNAMADI"

Kadıköy'de hakem rezaleti yaşandı. F.Bahçe asla iyi oynamadı. Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadı. Ama Yaşar Kemal Uğurlu ki benim için Türk hakemliğinin kara hakemidir, ağır bir soru işaretli hakemidir, dün korkunç hatalar yaptı. Sadece o değil bu organizasyonun içinde VAR hakemleri de var. Ümraniye yeni ve sempatik bir takım. Çok da iyi oynadılar. Ama attıkları 3 golde de hakem hatası var.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’dan bomba sözler! İsmail’in takımı Jesus’unkinden daha kişilikli

İlk golde Glumac kafayı vuruyor, top Altay'ın sağından kaleye doğru giderken ofsayttaki Ümraniyeli oyuncu topa doğru hamle yapıyor. Hareketleri, jestleri, vücut diliyle topla oynamak istiyor, kaleci Altay'a çok yakın olmasa da müdahale ediyor ve şaşırtıyor. Çok net bir ofsayt... VAR hakeminin yapması gereken; Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyarıp yan hakemiyle birlikte pozisyonu izlemesiydi. Ama yapmadılar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’dan bomba sözler! İsmail’in takımı Jesus’unkinden daha kişilikli

Ümraniye'nin ikinci golünden önce verilen korner yanlış. Yardımcı hakemin sadece ve sadece 4-5 metre önünde. Top Ümraniyeli oyuncudan çıkıyor. Aut olması gerekirken korner veriliyor. Kornerden dönen topta da Ümraniye'nin beraberlik golü geliyor.

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