Giriş Tarihi: 09.08.2022 06:54
Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
07:01
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'dan bomba sözler! "İsmail'in takımı Jesus'unkinden daha kişilikli"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de sezonun ilk maçına çıkan Fenerbahçe, evinde ligin yeni ekibi Ümraniyespor'u ağırladı. Tempolu oynanan maçta tam gol 6 çıktı ve karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ömer Üründül, Ahmet Çakar ve Gürcan Bilgiç maçla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme alarak Fenerbahçe'nin performansını eleştirdiler. İşte son dakika haberinin detayları...