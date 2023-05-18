Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan gündem yaratan Arda Güler iddiası! Trabzonspor maçında Jorge Jesus ile tartışmıştı…

Giriş Tarihi: 18.05.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 22:46

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 34. Haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Jorge Jesus ve öğrencileri, Trabzonspor karşısında net bir galibiyet alarak bu sezon ilk derbisini de kazanmış oldu. Karşılaşmaya damga vuran an ise Jorge Jesus ve Arda Güler arasında yaşandı. İkili, maç içerisinde kısa süreli bir gerginlik yaşarken usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan olay ifadeler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…