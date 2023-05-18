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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan gündem yaratan Arda Güler iddiası! Trabzonspor maçında Jorge Jesus ile tartışmıştı…
Giriş Tarihi: 18.05.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 22:46

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan gündem yaratan Arda Güler iddiası! Trabzonspor maçında Jorge Jesus ile tartışmıştı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 34. Haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Jorge Jesus ve öğrencileri, Trabzonspor karşısında net bir galibiyet alarak bu sezon ilk derbisini de kazanmış oldu. Karşılaşmaya damga vuran an ise Jorge Jesus ve Arda Güler arasında yaşandı. İkili, maç içerisinde kısa süreli bir gerginlik yaşarken usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan olay ifadeler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan gündem yaratan Arda Güler iddiası! Trabzonspor maçında Jorge Jesus ile tartışmıştı…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan gündem yaratan Arda Güler iddiası! Trabzonspor maçında Jorge Jesus ile tartışmıştı…

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan gündem yaratan Arda Güler iddiası! Trabzonspor maçında Jorge Jesus ile tartışmıştı…

Golden sonra oyun orta saha mücadelesi ağırlıklı geçerken soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, üst üste özellikle yan toplardan gol pozisyonlarına girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan gündem yaratan Arda Güler iddiası! Trabzonspor maçında Jorge Jesus ile tartışmıştı…

Maçın 58. dakikasında sarı-lacivertliler Luan Peres'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 71. dakikada Enner Valencia ile üçüncü golü buldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan gündem yaratan Arda Güler iddiası! Trabzonspor maçında Jorge Jesus ile tartışmıştı…

Maçın 80. dakikasında penaltıdan Trezeguet'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılmayı bildi.

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