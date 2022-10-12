Giriş Tarihi: 12.10.2022 21:49 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 21:52

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Arda Güler için başını taşlara vuracak! Avrupa devi resmen duyurmaya hazırlanıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde şampiyonluğu hedefliyor. Avrupa'da da gidebileceği en son noktaya kadar ilerlemeyi düşünen sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde taraftarını mutlu etmeyi başardı. Portekizli teknik adamın beklenen şansı vermediği oyunculardan birisi olan Arda Güler, her an sarı-lacivertli takımdan kopabilir. Fenerbahçelilerde şok etkisi yaratan haberde, genç yıldız için Avrupa devinin tüm planları hazırladığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…