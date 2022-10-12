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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Arda Güler için başını taşlara vuracak! Avrupa devi resmen duyurmaya hazırlanıyor…
Giriş Tarihi: 12.10.2022 21:49 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 21:52

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Arda Güler için başını taşlara vuracak! Avrupa devi resmen duyurmaya hazırlanıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde şampiyonluğu hedefliyor. Avrupa'da da gidebileceği en son noktaya kadar ilerlemeyi düşünen sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde taraftarını mutlu etmeyi başardı. Portekizli teknik adamın beklenen şansı vermediği oyunculardan birisi olan Arda Güler, her an sarı-lacivertli takımdan kopabilir. Fenerbahçelilerde şok etkisi yaratan haberde, genç yıldız için Avrupa devinin tüm planları hazırladığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Arda Güler için başını taşlara vuracak! Avrupa devi resmen duyurmaya hazırlanıyor…

Son dakika haberleri… Sezon başında göreve gelen Jorge Jesus yönetiminde yoluna başarılı bir şekilde devam eden Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da taraftarını memnun ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Arda Güler için başını taşlara vuracak! Avrupa devi resmen duyurmaya hazırlanıyor…

Portekizli çalıştırıcı ile sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finallerin üzerini görmenin peşinde.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Arda Güler için başını taşlara vuracak! Avrupa devi resmen duyurmaya hazırlanıyor…

Bu sezon takımda en çok şikayet edilen konu ise genç oyuncu Arda Güler'in aldığı süreler. Taraftarlar, 17 yaşındaki yıldızı daha fazla görmek isterken Jorge Jesus böyle düşünmüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Arda Güler için başını taşlara vuracak! Avrupa devi resmen duyurmaya hazırlanıyor…

Tecrübeli teknik direktör, Arda Güler'in fiziksel ve oyun aklı açısından eksikleri olduğunu belirterek daha fazla gelişmesini istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Arda Güler için başını taşlara vuracak! Avrupa devi resmen duyurmaya hazırlanıyor…

18 MAÇ SAHADA KALMASI GEREKLİ

Maçların genellikle son bölümlerinde oyuna giren Arda'nın sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını sezon sonuna kadar tamamlaması zora girmiş durumda.

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