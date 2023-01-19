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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesindeki gerçeği açıkladı! Premier Lig'den sol bek geliyor
Giriş Tarihi: 19.01.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 13:52

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesindeki gerçeği açıkladı! Premier Lig'den sol bek geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe takımın başına terübeli hoca Jorge Jesus'u getirmiş ve ardından birçok dünya yıldızını kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ara transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor. Genç oyuncu Arda Güler gerçeği de ortaya çıkarken, sarı-lacivertli takım Premier Lig'den yeni bir transfer yapmak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler’in sözleşmesindeki gerçeği açıkladı! Premier Lig’den sol bek geliyor

Son dakika haberleri... Bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe takımın başına terübeli hoca Jorge Jesus'u getirmiş ve ardından birçok dünya yıldızını kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ara transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor. Genç oyuncu Arda Güler gerçeği de ortaya çıkarken, sarı-lacivertli takım Premier Lig'den yeni bir transfer yapmak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler’in sözleşmesindeki gerçeği açıkladı! Premier Lig’den sol bek geliyor

Fenerbahçe'de bu sezon tartışmaların başında gelen Arda Güler, son oynanan Gaziantep maçında ortaya koyduğu performansın ardından bir kez daha adından söz ettirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler’in sözleşmesindeki gerçeği açıkladı! Premier Lig’den sol bek geliyor

Dünyanın en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Arda Güler, Jorge Jesus'un fazla forma şansı vermemesin sebebiyle bu sezon çok fazla süre alamadı. Fenerbahçeli taraftarlar Jorge Jesus'un bu kararını eleştirmeye başlarken, genç oyuncunun sözleşmesinde yer alan bir madde de gündeme geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler’in sözleşmesindeki gerçeği açıkladı! Premier Lig’den sol bek geliyor

ARDA'NIN SÖZLEŞMESİ 2025 YILINA KADAR UZATILDI

Yeteneğiyle dikkat çeken Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken bir madde bulunuyor. Fenerbahçe, Arda Güler'in yıldızını iyice parlatmasından sonra 17 Mart 2022'de genç oyuncusunun sözleşmesini iyileştirerek 2025 yılına kadar uzatmıştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler’in sözleşmesindeki gerçeği açıkladı! Premier Lig’den sol bek geliyor

Fakat bu sözleşmede '1500 dakikanın altında oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üstü oynarsa serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro'dur' maddesi olduğu iddia edildi.

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