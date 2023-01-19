Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler’in sözleşmesindeki gerçeği açıkladı! Premier Lig’den sol bek geliyor

Son dakika haberleri... Bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe takımın başına terübeli hoca Jorge Jesus'u getirmiş ve ardından birçok dünya yıldızını kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ara transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor. Genç oyuncu Arda Güler gerçeği de ortaya çıkarken, sarı-lacivertli takım Premier Lig'den yeni bir transfer yapmak...