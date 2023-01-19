Giriş Tarihi: 19.01.2023 13:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
13:52
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesindeki gerçeği açıkladı! Premier Lig'den sol bek geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe takımın başına terübeli hoca Jorge Jesus'u getirmiş ve ardından birçok dünya yıldızını kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ara transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor. Genç oyuncu Arda Güler gerçeği de ortaya çıkarken, sarı-lacivertli takım Premier Lig'den yeni bir transfer yapmak