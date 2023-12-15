Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu…
Giriş Tarihi: 15.12.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 21:41

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna İsmail Kartal yönetiminde doludizgin devam eden Fenerbahçe, ligde 40 puanla zirvede yer alıyor. Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, H Grubu'nu 12 puanla lider tamamladı. İşlerin yolunda gittiği Kanarya'da ara transfer döneminde yapılacak transfer takviyeleri düşünülmeye başlandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin gündemine bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla adından söz ettiren yıldız oyuncu girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, bu sezona İsmail Kartal yönetiminde başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu…

Sarı-lacivertli takımdaki üçüncü dönemine giren tecrübeli teknik direktör, yaz transfer döneminde yapılan takviyelerle güçlü bir kadro oluşturdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu…

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Szymanski ve Livakovic gibi dünya çapında oyuncuları getiren sarı-lacivertliler, tek hedefi şampiyonluk olarak belirledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu…

Süper Lig'in ilk 15 haftasında 40 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ni de lider tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu…

Avrupa'da direkt olarak son 16'ya yükselmeyi başaran Kanarya, bir eleme turu eksik oynayarak avantaj elde edecek.

SON DAKİKA