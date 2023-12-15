Giriş Tarihi: 15.12.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 21:41

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna İsmail Kartal yönetiminde doludizgin devam eden Fenerbahçe, ligde 40 puanla zirvede yer alıyor. Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, H Grubu'nu 12 puanla lider tamamladı. İşlerin yolunda gittiği Kanarya'da ara transfer döneminde yapılacak transfer takviyeleri düşünülmeye başlandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin gündemine bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla adından söz ettiren yıldız oyuncu girdi. İşte son dakika haberinin detayları…