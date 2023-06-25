Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dev transferi takasla bitiriyor! Sezona damga vuracak yıldız isim imzayı atıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Bunun üzerine henüz yeni teknik direktörünü duyurmayan sarı-lacivertlilerde takımına başına geçmesi beklenen isim İsmail Kartal. Öte yandan transferde de yoğun bir hareketlilik içinde olan Kanarya, Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından sezona damga vuracak yıldız ismi takasla bitiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…