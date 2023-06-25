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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dev transferi takasla bitiriyor! Sezona damga vuracak yıldız isim imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 25.06.2023 19:44 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 19:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dev transferi takasla bitiriyor! Sezona damga vuracak yıldız isim imzayı atıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Bunun üzerine henüz yeni teknik direktörünü duyurmayan sarı-lacivertlilerde takımına başına geçmesi beklenen isim İsmail Kartal. Öte yandan transferde de yoğun bir hareketlilik içinde olan Kanarya, Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından sezona damga vuracak yıldız ismi takasla bitiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dev transferi takasla bitiriyor! Sezona damga vuracak yıldız isim imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Futbolda tam 10 yıl sonra kupa kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dev transferi takasla bitiriyor! Sezona damga vuracak yıldız isim imzayı atıyor…

Kupa zaferinin ardından Jorge Jesus'un takımdan ayrılması Fenerbahçe'de soru işaretleri yaratsa da transferler tam gaz devam etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dev transferi takasla bitiriyor! Sezona damga vuracak yıldız isim imzayı atıyor…

TEKNİK DİREKTÖR KONUSU NETLEŞİYOR

Sarı-lacivertli kulübün, bir hafta önce Mali Genel Kurul'da Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen Türk bir hoca getireceği söylenmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dev transferi takasla bitiriyor! Sezona damga vuracak yıldız isim imzayı atıyor…

Bu ismin İsmail Kartal olduğu artık yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dev transferi takasla bitiriyor! Sezona damga vuracak yıldız isim imzayı atıyor…

Şu an hac görevini yerine getiren 62 yaşındaki çalıştırıcının, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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