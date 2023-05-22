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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya devinin yıldızı için görüşmelere başladı! Jorge Jesus’un yeni golcüsü belli oluyor…
Giriş Tarihi: 22.05.2023 21:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 21:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya devinin yıldızı için görüşmelere başladı! Jorge Jesus’un yeni golcüsü belli oluyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk haftalarında oldukça flaş bir başlangıç yapmıştı. Dünya Kupası arasından sonra bir düşüş yaşayan Kanarya, ligde şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda şampiyon olunamasa dahi Jorge Jesus ile devam etmek istiyor. Bu doğrultuda transferlerini de planlayan Fenerbahçe, dünya yıldızı bir golcüyü kadrosuna katmanın peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya devinin yıldızı için görüşmelere başladı! Jorge Jesus’un yeni golcüsü belli oluyor…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya devinin yıldızı için görüşmelere başladı! Jorge Jesus’un yeni golcüsü belli oluyor…

Deneyimli teknik direktörle birlikte şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk 10 haftasında flaş bir performans sergiledi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya devinin yıldızı için görüşmelere başladı! Jorge Jesus’un yeni golcüsü belli oluyor…

Bol gollü galibiyetlerle birlikte taraftarlarına şampiyonluğu inandıran Kanarya, Dünya Kupası'nın ardından düşüş yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya devinin yıldızı için görüşmelere başladı! Jorge Jesus’un yeni golcüsü belli oluyor…

Liderliğin de Galatasaray'a kaptırılmasının ardından sezonun ilk yarısından çok daha farklı bir süreç yaşayan Fenerbahçe, şampiyonluktan uzaklaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya devinin yıldızı için görüşmelere başladı! Jorge Jesus’un yeni golcüsü belli oluyor…

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda şampiyon olunamasa dahi Jorge Jesus ile devam etmek istiyor.

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