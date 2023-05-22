Giriş Tarihi: 22.05.2023 21:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 21:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya devinin yıldızı için görüşmelere başladı! Jorge Jesus’un yeni golcüsü belli oluyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk haftalarında oldukça flaş bir başlangıç yapmıştı. Dünya Kupası arasından sonra bir düşüş yaşayan Kanarya, ligde şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda şampiyon olunamasa dahi Jorge Jesus ile devam etmek istiyor. Bu doğrultuda transferlerini de planlayan Fenerbahçe, dünya yıldızı bir golcüyü kadrosuna katmanın peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…