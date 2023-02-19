Giriş Tarihi: 19.02.2023 22:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 22:07

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Ali Koç yapıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon Portekizli çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluk için yarışan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor. 25 Şubat Cumartesi günü Konyaspor maçıyla lige dönecek olan sarı-lacivertli ekip, transferde büyük adımlar atmanın peşinde. Bu doğrultuda rotayı yıldızlara çeviren Kanarya, yılın transferi için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…