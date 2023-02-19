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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Ali Koç yapıyor…
Giriş Tarihi: 19.02.2023 22:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 22:07

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Ali Koç yapıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon Portekizli çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluk için yarışan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor. 25 Şubat Cumartesi günü Konyaspor maçıyla lige dönecek olan sarı-lacivertli ekip, transferde büyük adımlar atmanın peşinde. Bu doğrultuda rotayı yıldızlara çeviren Kanarya, yılın transferi için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Ali Koç yapıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarına oldukça yüksek ivmeli başlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Ali Koç yapıyor…

UEFA Avrupa Ligi'nde de alınan iyi sonuçlar ve gelen liderlik ile birlikte taraftarını memnun etmeyi başaran sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası arasından sonra Galatasaray'a lig liderliğini kaptırdı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Ali Koç yapıyor…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte yeniden yükselişe geçmenin ve şampiyonluk yolunda yara almadan yola devam etmenin planlarını yapan Kanarya, transferde de büyük oynuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Ali Koç yapıyor…

Devre arası transfer döneminin uzatılmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un da istekleri doğrultusunda hareket ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Ali Koç yapıyor…

Fenerbahçe, transfer planlamasında rotayı yıldızlara çevirmiş durumda...

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