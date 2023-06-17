Giriş Tarihi: 17.06.2023 21:32 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 21:34

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Taraftarları havaya uçuracak transfer bitiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden başladı. İlk olarak Jesus'un yerine gelecek olan teknik direktörü bulmaya çalışan sarı-lacivertli yönetim, daha sonra transfere ağırlık verecek. Henüz transfer sezonu başlamadan Ryan Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu kez rotasını bir dünya yıldızına çevirdi. Taraftarı heyecanlandıran bu transfer, büyük yankı uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…