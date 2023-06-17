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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Taraftarları havaya uçuracak transfer bitiyor…
Giriş Tarihi: 17.06.2023 21:32 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 21:34

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Taraftarları havaya uçuracak transfer bitiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden başladı. İlk olarak Jesus'un yerine gelecek olan teknik direktörü bulmaya çalışan sarı-lacivertli yönetim, daha sonra transfere ağırlık verecek. Henüz transfer sezonu başlamadan Ryan Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu kez rotasını bir dünya yıldızına çevirdi. Taraftarı heyecanlandıran bu transfer, büyük yankı uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Taraftarları havaya uçuracak transfer bitiyor…

Son dakika haberleri… Futbolda bir önceki sezon yarattığı hayal kırıklığının ardından 2022-2023 sezonuna Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, şampiyonluğu ilk hedef olarak belirlemişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Taraftarları havaya uçuracak transfer bitiyor…

Portekizli çalıştırıcıyla ligin ilk 10 haftasında dikkat çeken sonuçlar alan Kanarya, daha sonra büyük bir düşüş yaşadı ve liderliği kaybetti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Taraftarları havaya uçuracak transfer bitiyor…

UEFA Avrupa Ligi'nde de Sevilla'ya elenen Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Taraftarları havaya uçuracak transfer bitiyor…

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan sarı-lacivertli ekip, önce yeni hocayı daha sonra da yeni transferleri çözmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Taraftarları havaya uçuracak transfer bitiyor…

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

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