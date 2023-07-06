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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Arda Güler’i unutturacak isim geliyor…
Giriş Tarihi: 06.07.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 22:44

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Arda Güler’i unutturacak isim geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasıyla adeta yıkıldı. Türk futbol tarihinde bir rekora imza atarak sarı-lacivertli ekipten ayrılan Arda Güler'in yerini doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı. Genç yıldızın ayrılığının ardından Fenerbahçe taraftarına adeta ilaç olacak yıldız oyuncunun transferi yakın zamanda resmiyete kavuşabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Arda Güler’i unutturacak isim geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Fenerbahçe, kupa hasretine son vermişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Arda Güler’i unutturacak isim geliyor…

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yıllar sonra gelen başarı, sarı-lacivertlileri mutlu etse de yeni sezon öncesi büyük şok yaşandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Arda Güler’i unutturacak isim geliyor…

İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılığıyla adeta yıkıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Arda Güler’i unutturacak isim geliyor…

Genç yıldız, rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olarak Türk futbol tarihine geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Arda Güler’i unutturacak isim geliyor…

Arda Güler'in takımdan ayrılışı Fenerbahçe taraftarlarında büyük üzüntü yarattı. Yönetim ise harekete geçti.

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