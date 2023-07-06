Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Arda Güler’i unutturacak isim geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasıyla adeta yıkıldı. Türk futbol tarihinde bir rekora imza atarak sarı-lacivertli ekipten ayrılan Arda Güler'in yerini doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı. Genç yıldızın ayrılığının ardından Fenerbahçe taraftarına adeta ilaç olacak yıldız oyuncunun transferi yakın zamanda resmiyete kavuşabilir. İşte son dakika haberinin detayları…