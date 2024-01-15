Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
13:31
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe durmak bilmiyor! Milli yıldız için geri sayım başladı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de dün Gaziantep'i İrfan Can'ın golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Ara transfer dönemine de hızlı başlayan sarı-lacivertli takımda hareketlilik yaşanıyor. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna ekleyen Fenerbahçe yönetimi, milli yıldız son hamlesini yaptı ve geri sayıma başladı. İşte son dakika haberinin detayları ve o milli yıldız...