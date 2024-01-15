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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe durmak bilmiyor! Milli yıldız için geri sayım başladı...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:31

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe durmak bilmiyor! Milli yıldız için geri sayım başladı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de dün Gaziantep'i İrfan Can'ın golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Ara transfer dönemine de hızlı başlayan sarı-lacivertli takımda hareketlilik yaşanıyor. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna ekleyen Fenerbahçe yönetimi, milli yıldız son hamlesini yaptı ve geri sayıma başladı. İşte son dakika haberinin detayları ve o milli yıldız...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe durmak bilmiyor! Milli yıldız için geri sayım başladı...

Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin kafa golüyle 1-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe durmak bilmiyor! Milli yıldız için geri sayım başladı...

BONUCCI İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig maçında yeni transfer İtalyan yıldız Leonardo Bonucci ilk kez forma giydi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe durmak bilmiyor! Milli yıldız için geri sayım başladı...

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takımda aynı zamanda transfer hareketliliği de yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe durmak bilmiyor! Milli yıldız için geri sayım başladı...

Ara transfer dönemine hızlı giren ve kadrosuna Bonucci ve Krunic gibi iki yıldızı daha katan Fenerbahçe, yeni transferler için durmak bilmiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe durmak bilmiyor! Milli yıldız için geri sayım başladı...

Bir savunmacı ve bir de golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın da onayıyla birlikte harekete geçti.

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