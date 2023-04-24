Giriş Tarihi: 24.04.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 19:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe gönderdiğine pişman oldu! Taraftarın eski sevgilisi dünyanın en iyisine gidiyor: İşte o isim…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de son yıllarda Avrupa'ya gönderdiği oyuncularla dikkatleri çeken Fenerbahçe, bu süreçte dev bonservis gelirleri kazandı. Jorge Jesus yönetiminde de birçok oyuncusunun yıldızını parlatan sarı-lacivertlilerin gelecek sezon yine Avrupa'ya oyuncu satışı yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon taraftarın gönlünde taht kuran yıldız oyuncu, Avrupa'ya transfer olmuş ve dünya devlerini peşine takmıştı. Yıldız isim için bu kez dünyanın en iyi takımı olarak gösterilen dev kulüp devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…