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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe gönderdiğine pişman oldu! Taraftarın eski sevgilisi dünyanın en iyisine gidiyor: İşte o isim…
Giriş Tarihi: 24.04.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 19:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe gönderdiğine pişman oldu! Taraftarın eski sevgilisi dünyanın en iyisine gidiyor: İşte o isim…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de son yıllarda Avrupa'ya gönderdiği oyuncularla dikkatleri çeken Fenerbahçe, bu süreçte dev bonservis gelirleri kazandı. Jorge Jesus yönetiminde de birçok oyuncusunun yıldızını parlatan sarı-lacivertlilerin gelecek sezon yine Avrupa'ya oyuncu satışı yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon taraftarın gönlünde taht kuran yıldız oyuncu, Avrupa'ya transfer olmuş ve dünya devlerini peşine takmıştı. Yıldız isim için bu kez dünyanın en iyi takımı olarak gösterilen dev kulüp devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe gönderdiğine pişman oldu! Taraftarın eski sevgilisi dünyanın en iyisine gidiyor: İşte o isim…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligde lider Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe gönderdiğine pişman oldu! Taraftarın eski sevgilisi dünyanın en iyisine gidiyor: İşte o isim…

Şampiyonluk yolunda tam konsantre devam eden Kanarya, ligin 31. haftasında İstanbulspor'u sahasında ağırlıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe gönderdiğine pişman oldu! Taraftarın eski sevgilisi dünyanın en iyisine gidiyor: İşte o isim…

OYUNCU SATIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Son yıllarda birçok oyuncusunun yıldızını parlatarak Avrupa'ya transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, bu konuda dikkatleri çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe gönderdiğine pişman oldu! Taraftarın eski sevgilisi dünyanın en iyisine gidiyor: İşte o isim…

Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae gibi oyuncuların Avrupa kapısını açan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe gönderdiğine pişman oldu! Taraftarın eski sevgilisi dünyanın en iyisine gidiyor: İşte o isim…

Geçtiğimiz sezon taraftarın en beğendiği isimler arasında yer alan yıldız oyuncu için bu kez dünya devi devrede.

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