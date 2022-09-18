Giriş Tarihi: 18.09.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 18:49

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için öyle bir teklifi reddetti ki! Enner Valencia hiç düşünmedi bile…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yeni bir kadro oluşturan Fenerbahçe, Portekizli hocası Jorge Jesus'un yönetiminde şampiyonluğu hedefliyor. Ligin ilk haftalarına iyi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk iki haftada 4 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon takımın en golcüleri arasında yer alan Enner Valencia hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu oyuncunun Fenerbahçe için reddettiği teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…