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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için öyle bir teklifi reddetti ki! Enner Valencia hiç düşünmedi bile…
Giriş Tarihi: 18.09.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 18:49

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için öyle bir teklifi reddetti ki! Enner Valencia hiç düşünmedi bile…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yeni bir kadro oluşturan Fenerbahçe, Portekizli hocası Jorge Jesus'un yönetiminde şampiyonluğu hedefliyor. Ligin ilk haftalarına iyi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk iki haftada 4 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon takımın en golcüleri arasında yer alan Enner Valencia hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu oyuncunun Fenerbahçe için reddettiği teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için öyle bir teklifi reddetti ki! Enner Valencia hiç düşünmedi bile…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler iyi gidiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için öyle bir teklifi reddetti ki! Enner Valencia hiç düşünmedi bile…

Ligde ve Avrupa'da taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başaran Fenerbahçe, yaz aylarında kurulan alternatifli kadronun avantajını da iyi kullanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için öyle bir teklifi reddetti ki! Enner Valencia hiç düşünmedi bile…

Yaklaşık 15 yeni oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus, her maça farklı bir ilk 11'le çıkmayı tercih ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için öyle bir teklifi reddetti ki! Enner Valencia hiç düşünmedi bile…

Sezonun erken döneminde takımın en formda oyuncularından birisi olan Enner Valencia hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için öyle bir teklifi reddetti ki! Enner Valencia hiç düşünmedi bile…

Fenerbahçe'nin forvet hattında en önemli kozlarından biri olan Enner Valencia, bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor.

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