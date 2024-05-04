Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Süper Lig’in yıldızını aldı...

BU SEZON BİRÇOK REKORA İMZA ATILDI

Fenerbahçe, sezon içerisinde birçok rekora ve ilklere de imza attı. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı ilk 19 maçı kazanan sarı-lacivertliler, ligde de kendisine ait olan 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu 10 maça çıkardı.