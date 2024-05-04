Giriş Tarihi: 04.05.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
10:21
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Süper Lig'in yıldızını aldı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu hafta Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler yeni sezon için de ilk hamlesini yaptı. Avrupa kupalarına katılacak olan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın da onayıyla ilk transferini Süper Lig ekibinden yaptı. İşte flaş transferin detayları...