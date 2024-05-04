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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Süper Lig'in yıldızını aldı...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 10:21

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Süper Lig'in yıldızını aldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu hafta Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler yeni sezon için de ilk hamlesini yaptı. Avrupa kupalarına katılacak olan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın da onayıyla ilk transferini Süper Lig ekibinden yaptı. İşte flaş transferin detayları...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Süper Lig’in yıldızını aldı...

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de artık tek hedef lig şampiyonluğu... bu hafta deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takım zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Süper Lig’in yıldızını aldı...

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon birçok rekora da imza atmayı başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Süper Lig’in yıldızını aldı...

BU SEZON BİRÇOK REKORA İMZA ATILDI

Fenerbahçe, sezon içerisinde birçok rekora ve ilklere de imza attı. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı ilk 19 maçı kazanan sarı-lacivertliler, ligde de kendisine ait olan 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu 10 maça çıkardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Süper Lig’in yıldızını aldı...

Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevinde 3. dönemini yaşayan İsmail Kartal, son 31 dış saha maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik alarak, mağlubiyet yaşamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Süper Lig’in yıldızını aldı...

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini çok yüksek gören Fenerbahçe'de bir süredir devam eden sol bek arayışları tamamlandı.

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