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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası olay yaratan iddia! 'Kural hatası var'
Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 07:44

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası olay yaratan iddia! 'Kural hatası var'

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Totot Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı Ülker Stadı'nda konuk etti. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada Enner Valenica ile geri döndü ve tecrübeli yıldızın 4 gol attığı mücadeleyi 5-1 kazanarak iddiasını devam ettirdi. Bol gollü maça damga vuran pozisyonla ilgili usta isim, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası olay yaratan iddia! ’Kural hatası var’

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Totot Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı Ülker Stadı'nda konuk etti. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada Enner Valenica ile geri döndü ve tecrübeli yıldızın 4 gol attığı mücadeleyi 5-1 kazanarak iddiasını devam ettirdi. Bol gollü maça damga vuran pozisyonla ilgili usta isim, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası olay yaratan iddia! ’Kural hatası var’

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası olay yaratan iddia! ’Kural hatası var’

Mücadelede 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler geri dönmeyi başardı ve Enner Valencia'nın 4 gol attığı karşılaşmayı 5-1 kazanmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası olay yaratan iddia! ’Kural hatası var’

SABAH Spor'un usta yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, tartışmalara neden olan penaltı pozisyonu için flaş ifadeler kullandılar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası olay yaratan iddia! ’Kural hatası var’

İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: FENERBAHÇE'DE VALENCIA GERÇEĞİ VAR

Fenerbahçe skor dezavantajına düştüğü maçın seyrini iki dakika içindeki 2 golle değiştirdi ve farka gitti. Fenerbahçe maça hırslı, tempolu ve atak başladı. Ama bu anlayışa rağmen ilk bölümde yeterli üretkenlik yoktu. Bir de bunun yanında taç atışındaki defansif hata sonucunda yenik duruma düştü. Doğal olarak baskı devam etti. Ve Hajradinovic'in büyük hatası sonucu kazanılan penaltıyla önce skora denge geldi. 2 dakika sonra da Ferdi-Valencia iş birliği ile güzel bir golle öne geçildi. Sonrasında bütün saha içi dengeleri Fenerbahçe lehine gelişti. Arka arkaya pozisyonlar ve gollerle adeta gol olup yağdılar.

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