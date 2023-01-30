İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: FENERBAHÇE'DE VALENCIA GERÇEĞİ VAR

Fenerbahçe skor dezavantajına düştüğü maçın seyrini iki dakika içindeki 2 golle değiştirdi ve farka gitti. Fenerbahçe maça hırslı, tempolu ve atak başladı. Ama bu anlayışa rağmen ilk bölümde yeterli üretkenlik yoktu. Bir de bunun yanında taç atışındaki defansif hata sonucunda yenik duruma düştü. Doğal olarak baskı devam etti. Ve Hajradinovic'in büyük hatası sonucu kazanılan penaltıyla önce skora denge geldi. 2 dakika sonra da Ferdi-Valencia iş birliği ile güzel bir golle öne geçildi. Sonrasında bütün saha içi dengeleri Fenerbahçe lehine gelişti. Arka arkaya pozisyonlar ve gollerle adeta gol olup yağdılar.