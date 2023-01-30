Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:21
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
07:44
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası olay yaratan iddia! 'Kural hatası var'
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Totot Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı Ülker Stadı'nda konuk etti. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada Enner Valenica ile geri döndü ve tecrübeli yıldızın 4 gol attığı mücadeleyi 5-1 kazanarak iddiasını devam ettirdi. Bol gollü maça damga vuran pozisyonla ilgili usta isim, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte tüm detaylar...