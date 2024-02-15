Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:33
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için kararını verdi! Ankaragücü derken ters köşe: İmzayı atacak…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak liderliği rakibi Galatasaray'a kaptıran Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde Ankaragücü'ne transfer olması beklenen Mert Hakan Yandaş için yeni bir karar verildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun imzayı atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…