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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için kararını verdi! Ankaragücü derken ters köşe: İmzayı atacak…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:33

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için kararını verdi! Ankaragücü derken ters köşe: İmzayı atacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak liderliği rakibi Galatasaray'a kaptıran Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde Ankaragücü'ne transfer olması beklenen Mert Hakan Yandaş için yeni bir karar verildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun imzayı atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için kararını verdi! Ankaragücü derken ters köşe: İmzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en önemli adayı olan Fenerbahçe, son maçta beklenmedik bir kayıp yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için kararını verdi! Ankaragücü derken ters köşe: İmzayı atacak…

İsmail Kartal yönetiminde sezona damga vuran bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, 25. haftada Alanyaspor ile karşılaştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için kararını verdi! Ankaragücü derken ters köşe: İmzayı atacak…

Kadıköy'de oynanan kritik mücadelede beklenmedik bir puan kaybı alan Kanarya, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için kararını verdi! Ankaragücü derken ters köşe: İmzayı atacak…

Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan Fenerbahçe, 64 puanla ikinci sıraya geriledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için kararını verdi! Ankaragücü derken ters köşe: İmzayı atacak…

Liderliği kaptırmasıyla birlikte kadroda önemli değişikliklere gitmesi beklenen İsmail Kartal, Rizespor deplasmanına sürprizlerle başlayacak.

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