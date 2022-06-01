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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezonun ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus onay verirse golcü hasreti son bulacak…
Giriş Tarihi: 01.06.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 18:08

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezonun ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus onay verirse golcü hasreti son bulacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, beklentilerin altında kalan sezonun ardından yeni dönem için kollarını sıvadı. İsmail Kartal'la yola devam etmeyen sarı-lacivertli kulüp, Jorge Jesus'u Türkiye'ye getirirken kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor. Yeni teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertli ekibin ilk hedefi ise golcü oyuncu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezonun ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus onay verirse golcü hasreti son bulacak…

Son dakika haberleri… Futbolda 2021-2022 sezonunu çalkantılı geçiren Fenerbahçe, sezona Vitor Pereira yönetiminde başlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezonun ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus onay verirse golcü hasreti son bulacak…

Portekizli teknik direktörle beklediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal ile geçici olarak anlaştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezonun ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus onay verirse golcü hasreti son bulacak…

Pereira'nın yerine göreve gelen Kartal, Fenerbahçe'de işleri yoluna sokarken takımı Şampiyonlar Ligi hedefine taşıdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezonun ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus onay verirse golcü hasreti son bulacak…

Ligin ikinci yarısında başına geçtiği Fenerbahçe'yi seri galibiyetlerle üst sıralara taşıyan İsmail Kartal, Devler Ligi biletinin alınmasında bir numaralı başrol oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezonun ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus onay verirse golcü hasreti son bulacak…

Bu sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için bir başka Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaştı.

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