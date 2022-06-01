Giriş Tarihi: 01.06.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 18:08

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezonun ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus onay verirse golcü hasreti son bulacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, beklentilerin altında kalan sezonun ardından yeni dönem için kollarını sıvadı. İsmail Kartal'la yola devam etmeyen sarı-lacivertli kulüp, Jorge Jesus'u Türkiye'ye getirirken kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor. Yeni teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertli ekibin ilk hedefi ise golcü oyuncu. İşte son dakika haberinin detayları…