Giriş Tarihi: 20.01.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 18:36

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın sürprizine imza atıyor! Eski Galatasaraylı, yıldız oyuncunun yerine geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz gün Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kanarya, Süper Lig'de de 38 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bir yandan da transfer görüşmeleri için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, takımın yıldız oyuncularından birisinin yerine eski Galatasaraylı için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…