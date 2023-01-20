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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın sürprizine imza atıyor! Eski Galatasaraylı, yıldız oyuncunun yerine geliyor…
Giriş Tarihi: 20.01.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 18:36

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın sürprizine imza atıyor! Eski Galatasaraylı, yıldız oyuncunun yerine geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz gün Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kanarya, Süper Lig'de de 38 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bir yandan da transfer görüşmeleri için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, takımın yıldız oyuncularından birisinin yerine eski Galatasaraylı için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın sürprizine imza atıyor! Eski Galatasaraylı, yıldız oyuncunun yerine geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının yönetiminde fırtına gibi bir giriş yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın sürprizine imza atıyor! Eski Galatasaraylı, yıldız oyuncunun yerine geliyor…

Ligin ilk haftalarında üst üste alınan galibiyetler ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelen liderlik, sarı-lacivertli ekipte moralleri yerine getirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın sürprizine imza atıyor! Eski Galatasaraylı, yıldız oyuncunun yerine geliyor…

Ancak Dünya Kupası arasından sonra takımda yaşanan düşüş, bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın sürprizine imza atıyor! Eski Galatasaraylı, yıldız oyuncunun yerine geliyor…

Geçtiğimiz yıllarda takımın en sevilen futbolcularından birisi olan Altay Bayındır, bu sezonki performansıyla en çok eleştirilen oyuncu oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın sürprizine imza atıyor! Eski Galatasaraylı, yıldız oyuncunun yerine geliyor…

Sergilediği performansla akıllarda soru işareti yaratan Altay Bayındır için sözleşme görüşmeleri de tıkanmış durumda.

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