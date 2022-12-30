Giriş Tarihi: 30.12.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 19:59

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferine imza atıyor! Aboubakar olmadı eski gol kralı geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus ile birlikte iyi bir ritim yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasını 32 puanla ikinci sırada tamamladı. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bir yandan da transfer görüşmelerine devam ediyor. Yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme Aboubakar gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, bu kez Süper Lig'in eski gol kralı için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…