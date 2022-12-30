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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferine imza atıyor! Aboubakar olmadı eski gol kralı geliyor…
Giriş Tarihi: 30.12.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 19:59

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferine imza atıyor! Aboubakar olmadı eski gol kralı geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus ile birlikte iyi bir ritim yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasını 32 puanla ikinci sırada tamamladı. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bir yandan da transfer görüşmelerine devam ediyor. Yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme Aboubakar gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, bu kez Süper Lig'in eski gol kralı için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferine imza atıyor! Aboubakar olmadı eski gol kralı geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile yeni bir yola çıkan Fenerbahçe, ligin ilk 16 haftasında taraftarını memnun eden bir performans sergiledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferine imza atıyor! Aboubakar olmadı eski gol kralı geliyor…

Seri galibiyetlerle birlikte zirveye tırmanan sarı-lacivertliler, son alınan Trabzonspor yenilgisinin ardından liderliği kaptırsa da Hatayspor'u 4 golle geçerek güven tazeledi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferine imza atıyor! Aboubakar olmadı eski gol kralı geliyor…

2022 yılını 32 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferine imza atıyor! Aboubakar olmadı eski gol kralı geliyor…

Jorge Jesus yönetiminde hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için harekete geçildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferine imza atıyor! Aboubakar olmadı eski gol kralı geliyor…

Fenerbahçe'de teknik patron Jorge Jesus'un talimatıyla, devre arası transfer döneminde stoper ve forvet hattına takviye yapılması bekleniyor.

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