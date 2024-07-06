Giriş Tarihi: 06.07.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
18:25
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Tam 80 milyonluk dünya yıldızı…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanıyor. Yaz transfer dönemi boyunca yapacağı önemli takviyelerle başarıya ulaşmak isteyen Kanarya, yılın transferi niteliğinde bir oyuncunun peşinde. Piyasa değeri bir dönem 80 milyon Euro'lara kadar ulaşan dünya yıldızını Jose Mourinho bizzat istedi. İşte son dakika haberinin detayları…