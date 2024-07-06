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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Tam 80 milyonluk dünya yıldızı…
Giriş Tarihi: 06.07.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 18:25

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Tam 80 milyonluk dünya yıldızı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanıyor. Yaz transfer dönemi boyunca yapacağı önemli takviyelerle başarıya ulaşmak isteyen Kanarya, yılın transferi niteliğinde bir oyuncunun peşinde. Piyasa değeri bir dönem 80 milyon Euro'lara kadar ulaşan dünya yıldızını Jose Mourinho bizzat istedi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Tam 80 milyonluk dünya yıldızı…

Son dakika haberleri… Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı yakalamak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Tam 80 milyonluk dünya yıldızı…

Kadrosunu güçlendirmek ve yaz transfer döneminde yıldız oyuncuları eklemek isteyen sarı-lacivertliler, ilk olarak forvet bölgesine takviye yapacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Tam 80 milyonluk dünya yıldızı…

Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasının ardından En-Nesyri'yi transfer edecek olan Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi daha ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Tam 80 milyonluk dünya yıldızı…
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Tam 80 milyonluk dünya yıldızı…

Taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmesini İspanyol basını paylaştı.

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