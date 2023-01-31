Giriş Tarihi: 31.01.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 18:31

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı! Süper Lig’in gözdesi için anlaşma sağlandı: İşte sözleşmenin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin 21. haftasını 44 puanla ikinci sırada kapattı. Galatasaray'ın hemen ardında zirve takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip, bir yandan da devre transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 2 yeni transferi resmen açıklayan Kanarya, Emre Demir'i de İstanbul'a getirerek transferi bitme noktasına yaklaştırdı. Transferde hız kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir başka gözde yıldızıyla daha anlaşma sağladı. İşte son dakika haberinin detayları…