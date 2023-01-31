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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı! Süper Lig’in gözdesi için anlaşma sağlandı: İşte sözleşmenin detayları…
Giriş Tarihi: 31.01.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 18:31

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı! Süper Lig’in gözdesi için anlaşma sağlandı: İşte sözleşmenin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin 21. haftasını 44 puanla ikinci sırada kapattı. Galatasaray'ın hemen ardında zirve takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip, bir yandan da devre transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 2 yeni transferi resmen açıklayan Kanarya, Emre Demir'i de İstanbul'a getirerek transferi bitme noktasına yaklaştırdı. Transferde hız kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir başka gözde yıldızıyla daha anlaşma sağladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı! Süper Lig’in gözdesi için anlaşma sağlandı: İşte sözleşmenin detayları…

Son dakika haberleri… Sezon başında takımın başına Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı! Süper Lig’in gözdesi için anlaşma sağlandı: İşte sözleşmenin detayları…

Ligin ilk haftalarında görkemli bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de liderliği bırakmadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı! Süper Lig’in gözdesi için anlaşma sağlandı: İşte sözleşmenin detayları…

Dünya Kupası arasıyla birlikte düşüş yaşayan Kanarya, Süper Lig'de liderliği kaptırsa da yeniden form tutarak zirve takibini sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı! Süper Lig’in gözdesi için anlaşma sağlandı: İşte sözleşmenin detayları…

Bir yandan da devre arası transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, şu ana kadar iki oyuncuyu resmen kadrosuna kattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı! Süper Lig’in gözdesi için anlaşma sağlandı: İşte sözleşmenin detayları…

Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi transfer eden Kanarya, Emre Demir'i de Türkiye'ye getirdi.

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