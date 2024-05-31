Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
09:39
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Jose Mourinho'nun yıldız transferi belli oldu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplayarak rekor kıran ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkanlık seçimine gidecek olan sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım ile Ali Koç karşı karşıya gelecek. Başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getirecek olan Aziz Yıldırım, ilk transferini de Mourinho kozuyla yapıyor. İşte Kanarya'nın anlaşmaya vardığı dünya yıldızı...