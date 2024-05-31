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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Jose Mourinho'nun yıldız transferi belli oldu...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:39

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Jose Mourinho'nun yıldız transferi belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplayarak rekor kıran ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkanlık seçimine gidecek olan sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım ile Ali Koç karşı karşıya gelecek. Başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getirecek olan Aziz Yıldırım, ilk transferini de Mourinho kozuyla yapıyor. İşte Kanarya'nın anlaşmaya vardığı dünya yıldızı...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Jose Mourinho’nun yıldız transferi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplayarak rekor kıran Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Jose Mourinho’nun yıldız transferi belli oldu...

Kadrosunu güçlendirmek adına yoğun bir mesai harcaya Fenerbahçe camiasında flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için transferler yapmaya hazırlanan sarı-lacivertli kurmaylar flaş isimlerle görüşüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Jose Mourinho’nun yıldız transferi belli oldu...

AZİZ YILDIRIM: "MOURİNHO'YA 'ENKAZ BIRAKTI' DEMİŞLER"

Seçim çalışmalarını sürdüren ve seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklayan başkan adayı Aziz Yıldırım dün önemli açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar:

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Jose Mourinho’nun yıldız transferi belli oldu...

-Ben kavga etmeyeceğim bunu bilin. O iyi bir aile çocuğu, bizim söylediklerimizi kaldıramaz.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Jose Mourinho’nun yıldız transferi belli oldu...

-Ali Bey, Fenerbahçe için var olan bir insan değil, o kendisi için var...-

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